ВОЗ назвал сроки работы над вакциной от коронавируса

Первые вакцины от нового коронавируса могут быть созданы через полтора года. С таким заявлением выступил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

Медицинский препарат должен быть эффективным и при этом безопасным.

«Когда вакцина появится, она должна стать достоянием всего мира. Не должно быть того, что было в прошлом, когда вакцина была доступна только тем, кто мог за нее заплатить», — сказал Клюге.

По его словам, до появления вакцины необходимо соблюдать основные меры безопасности, чтобы не допустить распространение коронавируса.

С начала пандемии в мире выявлено около 5,9 миллиона случаев COVID-19, из них более 360 тысяч пациентов умерли, а 2,5 миллиона человек выздоровели.

На данный момент ВОЗ зарегистрировала 124 вакцины-кандидата, восемь из них — из разных институтов России. Десять препаратов находятся на стадии клинической проверки их действия, остальные 114 пока изучаются на безопасность для человека.

Вакцины нужны, чтобы не допустить распространения второй волны коронавируса.