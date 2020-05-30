Роспотребнадзор: вторая волна коронавируса ожидается осенью одновременно с подъемом гриппа

Она назвала это «одним из самых вероятных сценариев развития». Попова добавила, что в ведомстве пытаются спрогнозировать течение коронавируса, осложненного другими вирусами. Есть вероятность, что оно будет более тяжелым.

Она уточнила, что «абсолютно точно это заставляет нас торопиться с вакцинацией против гриппа, уже в этом сезоне». Также Попова рассказала об исследованиях, которые показывают, что один человек вполне может заразиться одновременно обоими вирусами. Она посоветовала вакцинироваться от гриппа, потому что «это уже значительно снизит риски тяжелого течения заболевания в такой непростой период».

Ранее стало известно, что ученые из научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» продолжают тестировать вакцины от коронавируса. Одна из них необычная: препарат можно будет закапать в нос.