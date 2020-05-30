Число выявленных случаев коронавируса в России достигло почти 9 тысяч. Москва до сих пор в «лидерах»

30 мая в России выявлено 8952 новых случая коронавирусной инфекции. Общее количество таких пациентов выросло до 396 575.

Коронавирус нашли в 83 регионах страны. 2347 случаев приходится на Москву, 735 — на Московскую область и 365 — на Санкт-Петербург.

8212 пациентов полностью вылечились, всего в стране число выздоровевших на 30 мая выросло 167 469. Также за сутки зафиксирован 181 летальный случай. За весь период пандемии в России от коронавируса скончались 4555 человек.

Ранее заведующая инфекционным отделением ЦКБ управления делами президента России Екатерина Трифонова заявила, что для предотвращения второй волны коронавируса необходимо изобрести вакцину. В случае появления медицинского препарата введение серьезных карантинных мер не понадобится.

Ранее Россия предложила Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) восемь вакцин от нового коронавируса. Клинические испытания трех отечественных вакцин от вируса SARS-CoV-2 стартуют 29 июня.