Коронавирус в России и мире. Главное на 1 мая

По данным ВОЗ, в мире за прошедшие сутки заразилось коронавирусом более 71 тысячи граждан. В России был зафиксирован рекордный прирост числа заразившихся — общее количество заболевших COVID-19 в стране превысило рубеж в 100 тысяч. В числе зараженных также премьер-министр России Михаил Мишустин. Между тем международная группа ученых нашла вещество, способное обессилить коронавирус.

В России

Число случаев заражения коронавирусом в России перешло стотысячный рубеж — в стране на 30 апреля было зафиксировано 106 498 инфицированных граждан.

Уже вечером в четверг стало известно, что коронавирус выявили у премьер-министра страны Михаила Мишустина. Об этом он сам сообщил главе государства Владимиру Путину. Исполняющим обязанности главы кабмина был назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов. Мишустин сам предложил его кандидатуру, и президент согласился.

Сам премьер-министр призвал россиян максимально серьезно отнестись к инфекции и оставаться дома.

Сейчас столичные врачи помогают справиться с коронавирусом 53 739 пациентам. Несмотря на такое количество заболевших, в городе ситуация уже стабилизировалась. Но расслабляться пока рано.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что что сейчас не наблюдается такого прироста, чтобы в один день было три тысячи заболевших, а через два дня их стало уже на несколько тысяч больше. Но он подчеркнул, что впереди еще сложные большие испытания.

Регионы России продолжают постепенно вводить масочный режим — обязательное ношение маски в общественных местах. С 1 мая такой режим введен в Ростовской и Свердловской областях. Подмосковье также постепенно готовится вводить масочный режим.

В мире

По данным ВОЗ, новым типом коронавируса за сутки в мире заразились более 71 тысячи человек, скончались почти 10 тысяч пациентов.

Лидером по числу зараженных и по количеству летальных исходов по-прежнему остается США. За последние 24 часа в Штатах умерло больше тысячи граждан.

Число заразившихся коронавирусом в Бразилии за сутки, как и накануне, выросло на 9%. Теперь общее число инфицированных составляет 85 380 человек.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который уже переболел COVID-19, заявил, что страна прошла пик заболеваемости коронавирусом нового типа. Скоро Соединенное Королевство, по его словам, начнет снимать ограничительные меры.

Накануне британцы отметили 100-летие ветерана Тома Мура. Пожилой мужчина собрал 30 миллионов фунтов стерлингов (это порядка 2,7 миллиарда рублей) для Национальной службы здравоохранения (NHS). Как ему это удалось, и как англичане чествуют своего героя — в материале «360».

Международная группа ученых нашла вещество, способное обессилить коронавирус. Средство ученые получили из двух антител, взятых в организме лам. Проведенные тесты показали, что на основе этих антител можно получить вакцину, которую надо вводить за месяц до заражения человека. Кроме того это вещество может стать основой для создания лекарств уже зараженных людей.