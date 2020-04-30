Ученые нашли вещество, способное обессилить коронавирус

При попадании в организм человека коронавирус атакует клетки, которые вырабатывают специальный белок. Он цепляется к ним специальным шипом и начинает вырабатывать вещество, похожее на питание. Таким образом клетка раскрывается, коронавирус забирается внутрь и начинает расти.

Такие клетки есть во многих человеческих органах, но при вдыхании коронавирус начинает атаковать альвеолы легких. Когда там он поражает все клетки, то может переключиться на почки или печень. Также возбудитель может проникать в кровь, которая в итоге принесет его к мозгу.

Международная группа ученых заявила, что обнаружила антитела, которые помешают коронавирусу вырабатывать вещество и сделают его цепляющий шип бесполезным. Результат их исследования опубликован в журнале Cell.

Средство, способное сделать коронавирус бессильным, ученые получили из двух антител, взятых в организме лам. Проведенные тесты показали, что на основе этих антител можно получить вакцину, которую надо вводить за месяц до заражения человека. Кроме того это вещество может стать основой для создания лекарств уже зараженных людей.

Исследование стартовало еще в 2016 году. Тогда перед учеными стояла задача найти лекарство от атипичной пневмонии, которую вызвал возбудитель SARS-CoV-1 и от Ближневосточного респираторного синдрома (возбудитель MERS-CoV). Оба схожи по структуре с новым коронавирусом.

Пока специалисты считают, что полученные от лам препараты можно использовать для защиты пожилых людей и тех, кто страдает от хронических заболеваний.

Это не первое предложение по способу лечения коронавирусной инфекции. Однако пока никто не добился апробированного и доказанного успеха. Накануне ученые сообщили, что препарат «Ремдесивир», которым лечили лихорадку Эбола, облегчает состояние тяжелобольных коронавирусной инфекцией. Но не вылечивает окончательно. Эксперты заявили, что стоит идти в этом направлении.

Между тем, количество зараженных в мире растет с каждым днем и раньше лета рассчитывать на окончание пандемии не стоит. По данным на последний день апреля, количество тех, кто сейчас заражен составило более двух миллионов человек, смогли вылечиться чуть более одного миллиона. Не смогли пережить заражение более 230 тысяч человек.