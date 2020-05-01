В Ростовской области введен масочный режим

В Ростовской области вводят обязательное ношение маски или респиратора, защищающих органы дыхания. Соответствующий указ действует с 1 мая.

Губернатор Василий Голубев подписал постановление, дополняющее меры борьбы с распространением коронавируса в Ростовской области.

Отмечается, что жители должны находиться в масках, при проезде во всех видах общественного транспорта, включая такси.

«В масках люди обязаны находиться и на остановках транспорта, в том числе междугороднего, на автомобильных и железнодорожных вокзалах, в зданиях аэропортов. А также при посещении иных общественных мест, аптек, магазинов, действующих предприятий и организаций, органов власти и их подведомственных структур», — сказано на сайте регионального правительства.

В этом же постановлении продлевается запрет на посещение кладбищ, кроме погребения умершего, до 11 мая.

Ранее ряд регионов уже ввел обязательное ношение маски в общественных местах. В Краснодарском крае и в Приморье жители носят маски с 30 апреля, а в Новосибирской области с 27 апреля. Власти Челябинской области еще рассматривают возможность введения массочного режима. Подмосковье также готовится вводить масочный режим.

В России зафиксировано 106 498 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки зафиксировано 7099 новых заболеваний. Погибли 1073 человека, по данным стопкоронавирус.рф.