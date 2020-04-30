Андрей Воробьев: Подмосковье готовится вводить масочный режим

Власти Московской области начинают готовиться к поэтапному введению масочного режима. Это значит, что жителям обязательно придется носить маски в общественных местах. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на совещании с главами округов. Контроль за этим будут ужесточать поэтапно.

«Сегодня я получил предписание главного санитарного врача, мы начинаем готовиться и серьезно внедрять систему обязательного, строго рекомендуемого ношения масок в общественном транспорте, магазинах — везде, где человек соприкасается с другими», — сказал он.

Губернатор попросил всех отнестись серьезно и начать подготовку к тому, что все люди, которые выходят из дома, должны носить маску.

«Нам очень важно оказать максимальное содействие в том, чтобы маски появились в наших аптеках, коммерческих подразделениях», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Губернатор призвал всех работодателей задуматься над тем, как предоставить маски своим работникам. Правительство региона, в свою очередь, будет по мере возможности раздавать средства защиты жителям, которые не могут себе позволить их купить.

«Даже если нет маски, но есть меры предосторожности, то это ключевой вклад, чтобы мы ушли с 5-7% прироста на отрицательную динамику. Поэтому это усилие каждый из нас должен над собой сделать и помочь снабдить, обеспечить тех, у кого еще нет, масками», — сказал губернатор Подмосковья.

Андрей Воробьев заявил, что многие жители не хотят носить маски, потому что считают, что их это не коснется. Он уточнил, что контроль за соблюдением масочного режима будут ужесточать поэтапно.

Губернатор подчеркнул, что все жители региона хотят вернуться к нормальной и привычной жизни, чтобы работать, обеспечивать семью всем необходимым. Но для этого нужно предпринять важные шаги.

Обязательным или рекомендованным ношение масок в общественных местах сделали уже 19 регионов России. Так, с 30 апреля появляться без масок в магазинах, аптеках и транспорте нельзя в Краснодарском крае, с 4 мая такие же меры принимают в Башкирии.