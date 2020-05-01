Британский премьер заявил, что в стране пройден пик заболеваемости COVID-19

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна прошла пик заболеваемости коронавирусом нового типа. Скоро страна начнет снимать ограничительные меры.

«Сегодня я могу подтвердить, что мы прошли пик… Мы прошли пик и находимся на нисходящем склоне», — слова премьера приводит телеканал Sky News.

Джонсон также отметил, что на следующей неделе представит подробный план восстановления экономики Великобритании и запуска работы учебных заведений. По его словам, общее число жертв пандемии COVID-19 составило 26 711 человек.

Сам Борис Джонсон заразился 2019-nCoV и переболел в тяжелой форме в начале апреля. На днях он вернулся к работе.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта дала вспышке COVID-19 статус пандемии. Общее число инфицированных по всему превысило три миллиона человек, около 205 тысяч случаев закончились летальным исходом. В некоторых странах вспышка опасного вируса уже прошла свой пик.