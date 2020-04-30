Как ветеран собрал такую сумму?

Том Мур объявил о начале кампании по сбору средств 6 апреля. Дедушка пообещал, что пройдет 100 кругов по своему двору до конца месяца. Поддержать его ветеран предложил финансово — перевести деньги на благотворительность.

Журналисты быстро распространили историю Мура в СМИ, и пожертвования начали стремительно расти. К 30 апреля — ко дню рождения пенсионера — цифра достигла 30 миллионов фунтов стерлингов.

Поддержка в Сети

На протяжении апреля Мура поддерживала вся Великобритания. Королевской почте поступили десятки тысяч писем с поздравлениями ветерана. «Больше 40 тысяч открыток, писем и подарков для капитана Тома Мура — в почтовом отделении поселка Марстон Мортейн», — написали в Twitter организации.

Поступком Мура прониклись и дети. Многие из них нарисовали специально для пенсионера картины с поздравлениями, а внимательные родители отправили их предприимчивому дедушке прямо в Twitter. «Капитан Том Мур, моя 5-летняя племянница только что сделала это для вас. Вы настоящий герой даже для молодого поколения», — отметил один из пользователей.

Видеообращения для ветерана записали такие знаменитости, как футболист Джордан Хендерсон и гольфист Томми Флитвуд. Поздравила Тома и команда «Формулы-1«. Не остался в стороне и сам Гарри. А личный представитель королевы в Бедфордшире вручила Тому Муру открытку с поздравлением. Премьер-министр Борис Джонсон же выступил от лица всех англичан по телевидению по случаю дня рождения знаменитого дедушки.

«Ваши героические усилия подняли дух всей нации. Я впервые услышал о вашей кампании, когда вы собрали миллион фунтов, что само по себе невероятно. А теперь вы вдохновили людей на необычайную щедрость, собрав больше 29 миллионов фунтов, поддержав дело, близкое всем нам. Вы создали канал, который дал возможность миллионам людей отблагодарить замечательных мужчин и женщин в NHS. Они проделывают невероятную работу, и их храбрость и сострадание помогут нам победить коронавирус», — заявил Джонсон.

Однако наверное самыми важными стали слова благодарности медиков, которые также записывали для Мура видеопослания.

Поддержка в реальном мире

Слова благодарности пенсионеру вышли за пределы Сети. Так фото Мура разместили на огромных экранах на площади Пикадилли. А ведь незадолго до этого сенсацией в Великобритании стало уже то, что на этих билбордах впервые в истории появились цитаты из обращения королевы Елизаветы II вместе с ее снимком.

Более того, в честь столетия ветерана над его домом пролетели истребители времен Второй мировой войны. Министерство обороны, в свою очередь, присвоило Муру звание почетного полковника армейского колледжа Харрогейт. Сам дедуля заявил: «Я все еще считаю себя капитаном Томом. Но если люди начнут называть меня полковником — что ж, спасибо им». Также Тома Мура наградили премией «Гордость Британии».

Сам ветеран поблагодарил всех жителей Великобритании: «Все это просто показывает, какая мы чудесная страна, где живут такие великолепные люди, которые поддерживают свой дух, как бы трудно это ни было».

Даже в собственный день рождения звездный дедушка не смог остаться безучастным. Ему подарили так много тортов, что он решил отдать их в дома престарелых и больницы.