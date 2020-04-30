Ситуация с COVID-19 стабилизировалась в Москве. Но расслабляться пока рано

Сейчас столичные врачи помогают справиться с коронавирусом 53 739 пациентам. Несмотря на такое количество заболевших, в городе ситуация уже стабилизировалась. При этом основные испытания еще только предстоит пройти.

«Если смотреть день ко дню, последние дней пять-шесть-семь, складывается ощущение, что ситуация стабилизировалась. Каждый день 2,5-3 тысячи заболевших», — сказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала «Россия 24».

Он добавил, что сейчас не наблюдается такого прироста, чтобы в один день было три тысячи заболевших, а через два дня их стало уже на несколько тысяч больше.

«Такое благодушное ощущение, что мы вышли на какой-то порог заболеваемости, на пик, а дальше нас ждет только спад», — отметил глава города.

Вместе с тем Собянин назвал безответственными разговоры о том, что через несколько дней удастся уже полностью победить распространение коронавируса. «Мы вот даже не в середине пути, мы вот, на мой взгляд, в лучшем случае прошли, там, четверть этого пути. Впереди еще сложные большие испытания», — пояснил мэр.

Градоначальник также затронут тему больничных коек. Если год назад их было всего 30 тысяч на всех пациентов, то сейчас 17 тысяч занимают больные COVID-19. Такой объем является гигантским.

«Давайте все-таки побережем себя, родных и близких. Давайте соблюдать те требования, которые есть. Ну если мы увидим, что у нас ситуация улучшается, конечно, мы адекватно и быстро примем меры по снижению самоизоляции. Но пока этого не происходит, надо набраться мужества, терпения, это очень важно», — заключил Собянин.

Всего в столице насчитывается 53 739 заразившихся коронавирусом. За прошедшие сутки это число выросло на 3093 человека. Скончались от инфекции 611 пациентов, а вылечились — 5135. В городе действует режим самоизоляции. Жителям разрешается выходить из дома только в магазин, аптеку или на прогулку с домашним питомцем. Для поездок на личном или общественном транспорте необходимо получать электронный пропуск.