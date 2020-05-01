В Свердловской области введен обязательный масочный режим

Ранее губернатор Евгений Куйвашев объявил о том, что с 1 мая нахождение в транспорте, магазинах и других общественных местах без маски будет караться штрафом, а за соблюдением режима будут следить полицейские. Если на посетителе не будет маски, то его не будут пускать в помещение.

В свою очередь, заместитель губернатора Павел Креков отметил, что такие правила являются необходимостью, которую нужно воспринять как должное.

Жителям Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Среднеуральска, Березовского, Верхней Салды, Красноуфимска, Полевского, Богдановича и Нижнего Тагила нужно будет при выходе на улицу иметь при себе также удостоверяющий личность документ и справку от работодателя.

По последним данным в Свердловской области выявлено 703 зараженных коронавирусом нового типа. Всего в России 2019-nСоV заразились уже более 106,5 тысячи человек, скончались 1073 пациентов, 11 тысячам удалось вылечиться.