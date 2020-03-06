Коронавирус в России и мире. Главное на 6 марта

После начавшейся эпидемии коронавиурса власти стран по всему миру усиливают безопасность: отменяют массовые мероприятия, закрываются организации и даже банки. Инфекция сильно ударила по туристическому бизнесу: люди боятся путешествовать, из-за чего авиакомпании несут большие потери. Под угрозой срыва оказалась даже Олимпиада-2020. В Москве из-за угрозы распространения коронавируса ввели особый режим повышенной готовности.

В России

За прошедшие 24 часа в России выявили еще один случай заболевания коронавирусной инфекцией. Зараженным оказался итальянец. Он прилетел в Санкт-Петербург 29 февраля. Иностранец несколько дней прожил в общежитии одного из вузов города, и поэтому теперь 700 студентов, в целях безопасности, проведут ближайшее время под карантином.

В Москве из-за угрозы распространения коронавируса ввели особый режим повышенной готовности. Усилят требования по проведению профилактических осмотров и контроль за гражданами, прибывающими из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусной инфекции.

Россияне боятся эпидемии заболевания, поэтому в стране продолжает расти спрос на медицинские маски. Люди также скупают различные антисептики для рук, и, по словам инфекциониста, именно они приносят гораздо больше пользы.

После вспышки коронавируса страны начали отменять авирейсы, туристы из-за страха заразиться перестали путешествовать. Одной из пострадавших авиакомпаний оказался «Аэрофлот». Компания сейчас несет большие потери, признался гендиректор перевозчика. Хуже обстоят дела у небольших компаний: из-за падения спроса на туры они могут просто-напросто закрыться.

В мире

На борту круизного лайнера Grand Princess, которое сейчас стоит у берегов Калифорнии, находятся четверо россиян, сообщили РИА «Новости» в компании-операторе судна. На борту лайнера идет проверка пассажиров на коронавирус. По данным оператора, все россияне — члены экипажа. Посольство России в США ожидает подтверждения этой информации от американских властей.

Во Франции медики подтвердили заражение коронавирусом у депутата Национальной ассамблеи (парламента), который ранее был госпитализирован в тяжелом состоянии. 68-летний Жан-Люк Рейцер находится в одной из больниц эльзасского города Мюлуз.

Число жертв коронавирусной инфекции в мире продолжает расти. В Италии умерло уже 148 человек, заражено больше 3,8 тысячи человек. Первый случай смерти от коронавируса зафиксировали в Великобритании. Лондон сейчас в стране лидирует по числу заразившихся новой инфекцией. При этом количество новых случаев заражения COVID-19 в Южной Корее начало снижаться.

Гендиректор ВОЗ заявил на брифинге, что новый коронавирус можно сдержать, но вызывает обеспокоенность его распространение в странах со слабой системой здравоохранения. Тем временем глава Палестины Махмуд Аббас объявил режим чрезвычайной ситуации на всех территориях страны в связи с угрозой коронавируса.

По всему миру власти отменяют массовые мероприятия из-за коронавируса: модные показы, выставки, спортивные соревнования под угрозой — даже Олимпиада-2020. «360» разбирался, какие именно события пришлось обойти стороной, и сколько на этом потеряли?

Распространение инфекции уже привело к тому, что в Китае стали закрываться отделения банков. Из-за этого жители не могут получить переводы Western Union, «Золотой короны» и Contact.

В Сети люди пытаются убедить друг друга в том, что от смертельного коронавируса помогут святая вода, отвары травок и амулеты. «360» собрал самые занятные объявления на «Авито».

А пока простые граждане по всему миру скупают маски, политики и главы государств находят свои способы защиты от коронавируса.

Сейчас в мире коронавирусной инфекцией заражены больше 98 тысяч человек. Свыше 54,1 тысячи удалось вылечиться. Погибли 3,3 тысячи граждан.