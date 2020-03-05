Более 700 студентов оказались под медицинским надзором в Петербурге после приезда итальянца с коронавирусом

Гражданин Италии несколько дней прожил в общежитии одного из вузов Петербурга. Иностранец заразился коронавирусом, поэтому теперь 700 студентов проведут ближайшее время под карантином.

Ограничения ввели в Северо-Западном государственном медицинском университете (СЗГМУ) имени Мечникова, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу вуза. Проректор по инновационной деятельности Алексей Силин пояснил, что под карантином будут те студенты, которые жили в одном общежитии с иностранцем. Итальянец проходил стажировку в Петербурге и жил в Милане.

По его словам, в общей сложности изолированными будут около 20% учебного заведения. Сам итальянец на лекции не приходил. Сейчас сотрудники вуза выясняют, с кем еще он контактировал после своего прилета в Петербург.

Гражданин Италии Рикардо прилетел в Пулково 29 февраля. В аэропорту у него не нашли никаких симптомов, а температура была нормальной. Через пару дней студент почувствовал себя плохо и обратился к врачам. У него взяли анализы и положили в инфекционную больницу. Тест на коронавирус дал положительный результат.

Этот случай инфицирования стал вторым в России. Первым заболевшим был москвич Давид Беров, который тоже прилетел из Италии. Сейчас он находится под наблюдением врачей.