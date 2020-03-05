Журналисты рассказали о производстве медицинских масок в России

Источники издания уточнили, что спрос на маски вырос в несколько раз. Производители достигли предела своих возможностей.

ЗАО «Фармацевт» в Ростове выпускает примерно 20 тысяч масок в день. Их доставляют в сети социальных аптек и лечебные учреждения. Компания вынуждена отвечать отказом на многие запросы, потому что товар едва доходит до конечного потребителя.

Сотрудники кишиневской фирмы «Ньюфарм» работают в дополнительные смены, чтобы выполнить задачи. Однако основной проблемой стала закупка фильтрующих материалов, которые ранее привозили из Китая. Теперь их производят в Казани, но качество заметно ухудшилось.

Предприятия планируют наладить сотрудничество с Турцией и Индией. Для этого придется выделить дополнительные средства.