Матчи, концерты, премьеры. Что уже отменили из-за коронавируса

По всему миру власти отменяют массовые мероприятия из-за коронавируса: модные показы, выставки, спортивные соревнования под угрозой — даже Олимпиада-2020. Какие именно события пришлось обойти стороной и кто сколько на этом потерял?

В России пока зафиксированы лишь единичные случаи коронавируса. Меры предпринимаются самые серьезные, но массовой отмены мероприятий пока нет. Наиболее заметным пока стал отказ от проведения Петербургского международного экономического форума. Он был запланирован на июнь. На мероприятие должны были приехать высокопоставленные гости со всего мира, бизнесмены и журналисты. Но в итоге коронавирус спутал планы.

А вот если взглянуть на картину в целом по миру, можно увидеть, что вспышка коронавируса уже привела к переносу концертов, премьер и спортивных событий.

Источник фото: flickr.com/Friends of the Earth Scotland

Мода

Не так давно власти Китая объявили о том, что пик эпидемии коронавируса миновал. После этого в Италии неожиданно зафиксировали резкую вспышку заболевания. Она выпала прямо на финал знаменитой недели моды в Милане, которая прошла в полупанической обстановке. «На показах в рамках недели моды освобождались места — люди просто не приходили на шоу», — заявила редактор моды The Blueprint Алина Григалашвили.

Джорджо Армани в последнюю минуту решил провести показ за закрытыми дверями — без зрителей. Шоу транслировали онлайн на сайте бренда и в соцсетях. «Мы решили провести закрытый показ без публики, чтобы не подвергать никого из зрителей риску», — заявил представитель компании.

В Сети появилась информация, якобы бренд Burberry пошел дальше и попросту аннулировал приглашения на Лондонскую неделю моды для клиентов и сотрудников из Азии. Модные дома стараются перенести уже запланированные показы. Так, Chanel отложила мероприятие в Пекине, Prada — в Токио. Guссi и Ralph Lauren отменили шоу в США.

Все это нанесло урон модной индустрии. Стоит учесть, что на китайского потребителя приходится 35% глобального потребления люксовых вещей. В прошлом году 90% роста выручки пришлось на жителей Поднебесной. Инвестиционная компания Jefferies оценила ущерб от коронавируса для индустрии в 12 миллиардов евро.

Кино

На фоне распространения вируса почти 70 тысяч кинотеатров Китая закрылись. Работы местного производства отложили на неопределенный срок. Более того, в середине февраля в Китае ожидали премьеры ряда иностранных фильмов: «Кролик Джоджо» Тайки Вайтити, «Доктор Дулиттл» с Робертом Дауни-младшим, «1917» Сэма Мендеса, «Хеллбой». Релизы отменили, а с учетом потока новых картин есть вероятность, что эти работы вовсе не пройдут в кинотеатрах Поднебесной.

Особенно сильно ситуация сказалась на Universal. «Доктор Дулиттл» провалился в Штатах. Компенсировать убытки мог именно прокат в Китае, где Дауни-младшего очень любит публика. Всего голливудские картины могут потерять в прокате более 200 миллионов долларов.

Приостановлены съемки седьмой части картины «Миссия невыполнима» в Венеции. Пока не известно, повлияет ли это на премьеру. Выход в прокат 25-го фильма о Джеймсе Бонде — «Не время умирать» — отложили на полгода. Отменили рынок телепроектов MIPTV и рынок документальных проектов MIPDOC в Каннах.

Игры и технологии

Японская компания, специализирующаяся на создании видеоигр и игровых консолей, Nintendo задержала поставки игр, периферия для которых производится в Китае. Американский издатель независимых компьютерных игр Private Division перенес на неопределенный срок выход ролевой игры с видом от первого лица The Outer Worlds. Команда разработки находится в Шанхае.

Отменили крупнейшую выставку мобильных технологий MWC 2020 в Барселоне. На мероприятии LG, Motorola, Nokia и многие другие компании должны были представить новые модели телефонов. Sony, Facebook и Oculus также отказались от участия в выставке GDC 2020 в Сан-Франциско. В Южной Корее отменили матчи профессиональной лиги киберспорта для видеоигры Overwatch — Overwatch League.

Отменили и AnimeJapan 2020 в Токио — один из крупнейших аниме-фестивалей. Ожидалось, что его посетят около 120 тысяч человек. Google отменил свою крупнейшую конференцию в этом году — I/O в Калифорнии. Apple предупредила магазины о неделях нехватки запчастей и смартфонов на замену.

Концерты

Вирус не мог не сказаться на концертной деятельности артистов. Целая плеяда музыкантов отменила свои туры в Азию: Green Day, New Order, The National, певица Халида, хип-хоп-музыкант Stormzy, Аврил Лавин. Гастроли Дениса Мацуева в Азии перенесли на ноябрь, в Европе — на май. Концерт Мэрайи Кэри на Гавайях также отложили до осени. Фестиваль электронной музыки Ultra Music Festival в Майами и кей-поп-фестиваль The Korea Times Music Festival в Лос-Анджелесе отложили на неопределенный срок.

Вероятность отмены в городе массовых мероприятий, включая концерты, обсуждают и власти Москвы. Под угрозой концерты Макса Барских в «Мегаспорте», групп OQJV и «Моя Мишель» в Главclub Green Concert, шоу «Я нравлюсь женщинам» в «Крокус Сити Холле».

Оборот столичного рынка в отрасли оценивают в 3,6 миллиарда рублей в год. При этом представители шоу-бизнеса называют простой длиной до двух месяцев возможным. Более же длительный срок может ознаменовать кризис индустрии.

Организаторы уже пересмотрели свои планы на Юго-Восточную Азию. У TCI были запланированы шоу «Сны Спящей красавицы» в Южной Корее, Китае, Японии и Сингапуре.

Спорт

Из-за коронавируса на более поздний срок перенесли ряд спортивных мероприятий, например, Парижский полумарафон и баскетбольный матч в рамках Чемпионата Франции. Отменили и этап чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам — MotoGP в Катаре. Оба полуфинала кубка Италии по футболу и этап чемпионата мира по автогонкам Гран-при Китая перенесли на неопределенный срок.

Все спортивные мероприятия в Италии до третьего апреля пройдут при пустых трибунах. Такая участь может ждать и Олимпиаду-2020 в Токио. Игры могут пройти без зрителей из-за коронавируса. Тогда состязания покажут лишь по телевидению. Правда, неизвестно, как спортсмены проявят себя без поддержки болельщиков.

Это альтернатива срыву мероприятия. Ведь если Олимпиаду не проведут в Токио, то ее, скорее всего, просто отменят. Очень сложно такое масштабное мероприятие перенести куда-либо в короткий срок.

Тем временем Министерство спорта России не видит рисков отмены спортивных мероприятий из-за коронавируса.