Ноги, локти и перчатки. Мировые политики стали по-своему защищаться от коронавируса, и выглядит это нелепо

Пока простые смертные по всему миру скупают маски, политики и главы государств находят свои способы защиты от коронавируса. И порой это выглядит нелепо. Как именно решили защититься от заразы президент Франции, королева Елизавета и другие?

Только без рук

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер решил отказаться от рукопожатий из-за коронавируса. Но канцлер страны Ангела Меркель, похоже, об этом не знала. Во время встречи с представителями объединений мигрантов в Берлине она подошла к политику и протянула ему руку, чтобы поздороваться. Министр же знаком дал понять, что не желает прикасаться к Меркель.

Канцлер восприняла ситуацию с юмором. В итоге рассмеялись оба. Можно сказать, так Зеехофер побеспокоился не только о собственном здоровье, но и о самочувствии Меркель. Избегать рукопожатий из-за болезни стал и другой политик — президент Франции Эммануэль Макрон.

Королевские перчатки

Королева Великобритании не могла позволить себе совсем не прикасаться к подданным и пошла другим путем. Елизавета II впервые за много лет провела традиционное вручение наград в перчатках. Правда, в канцелярии монарха не уточнили, был предмет гардероба надет ради защиты от опасного вируса или ради красоты. Так или иначе, на фото из Букингемского дворца Елизавета II прикалывает крест командора Ордена Британской империи в длинных белых перчатках.

Англичане не осудили свою королеву за это. Главный редактор журнала Press Association Джо Литтл назвал решение Елизаветы II «разумной предосторожностью». Не стоит забывать, что монарху скоро исполнится 94 года. В таком возрасте люди подвержены разного рода заболеваниям. Публицист также отметил, что королева могла отменить церемонию вручения наград, но решила не изменять привычный ход вещей.

Ножкой эть!

Другие видные деятели пошли дальше и придумали альтернативу приветствию с помощью рук. В ход пошли ноги. Именно ими поздоровались глава Минэнерго Александр Новак и генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо в Вене. Мужчины соприкоснулись правой и левой ступнями. Соответствующее видео ОПЕК опубликовала в Twitter.

«Танцуем локтями»

Губернатор штата Небраска Джон Риккетс и вовсе решил здороваться с коллегами локтями. Сотрудники поддержали идею. Выглядит это, конечно, странно, но в нынешних реалиях — довольно логично.

Коронавирус распространяется через капли, которые появляются при кашле или чихании заболевшего. Редко, но все же реально заразиться из-за соприкосновения с загрязненной поверхностью, например, с дверной ручкой. Для этого человек должен потереть немытыми руками глаза, нос или рот.

Казалось бы, меры предосторожности довольно просты. Однако по данным на 5 марта число зараженных по всему миру превысило 95 тысяч, умерли 3285 человек. В последние недели вспышка заболевания наблюдается в Южной Корее, Иране и Италии.