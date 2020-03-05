«Аэрофлот» понес большие потери от коронавируса

После начавшейся эпидемии коронавиурса страны начали отменять рейсы, а туристы перестали путешествовать. Одной из пострадавших авиакомпаний оказался «Аэрофлот». Гендиректор перевозчика признался, что компания несет большие потери.

«Да, конечно, в рамках данных, которыми мы располагаем, мы оцениваем и пытаемся прогнозировать. Они (потери — прим. ред.) большие», — ответил гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев на вопрос о потерях компании из-за распространения коронавируса. Цитату привел ТАСС.

По его словам, авиакомпания может уменьшить количество рейсов в Италию, если поток пассажиров сократится. Сейчас билеты в эту страну покупают уже меньше, но пока снижение спроса не критично.

«Мы исходим из того, что запрета на полеты нет. Есть рекомендация пассажирам ограничить перемещение. И, конечно, мы мониторим фактическую загрузку. Если она начнет падать, мы сократим количество рейсов», — пояснил глава «Аэрофлота».

Самый большой ущерб перевозчики несут из-за потери слотов в аэропортах. Это зафиксированное время вылета и приземления самолетов. Такие слоты — один из ключевых активов авиакомпании.

«Слоты — очень дорогой и ценный актив, мы владеем ими во многих случаях исторически. Если мы их потеряем, их очень быстро перепродадут. Международные пассажирские перевозки — это сложный и конкурентный рынок», — заключил Савельев.

Недавно россияне пожаловались на отмену рейсов «Победы» в Италию. Авиакомпания входит в группу «Аэрофлот». Позже перевозчик сообщил, что почти на 40% сократит программу полетов в Италию из-за угрозы коронавируса.