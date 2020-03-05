Часть российских турфирм рискует закрыться из-за коронавируса

Российские туристы боятся летать в другие страны и путешествовать из-за страха заразиться коронавирусом. Спрос на туры падает, поэтому небольшие компании могут просто-напросто закрыться.

«У ключевых игроков запас прочности существенно больше, чем у маленьких и средних, особенно тех, кто работал только на китайском или корейском направлениях. Я имею в виду регионы прежде всего. Но их запас прочности тоже не бесконечен», — приводит «Интерфакс» слова исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе.

Она добавила, что из-за снижения спроса страдают все туристические компании. Начавшийся кризис может стать причиной ухода с рынка до 30% небольших и средних компаний. Региональные турфирмы попали в самую большую зону риска. Ломидзе назвала сложившуюся с коронавирусом ситуацию беспрецедентной.

«Ситуацию на туристическом рынке можно оценить как беспрецедентную, и я не помню за 25 лет аналогов, с которыми можно провести параллель. Это затрагивает все виды туриндустрии, все категории потребителей — от детского туризма до делового», — отметила она.

Распространение коронавируса из китайского Уханя привело к закрытию авиасообщения, банков, школ и других социальных объектов. Зараженные есть во многих странах мира, их число уже превысило отметку в 95 тысяч человек. Сейчас от COVID-19 умерли уже более 3 тысяч человек.