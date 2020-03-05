Режим повышенной готовности ввели в Москве из-за коронавируса

Мэр Москвы отметил, что закрыть границы города невозможно, так как Москва — это транспортный хаб страны для поездов и самолетов. Поэтому очевидно, что новых случаев заболевания не избежать.

Но ограничить работу организаций также невозможно, потому что это нанесет удар по экономике и благополучию граждан.

С целью предотвращения распространения заболевания в городе ввели режим повышенной готовности для городских служб — амбулаторного и стационарного звеньев здравоохранения, городского хозяйства, транспорта.

Усилят требования по проведению профилактических осмотров и контроль за гражданами, прибывающими из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусной инфекции.

Речь идет о тех, кто вернулся из стран, где были зафиксированы случаи заражения коронавирусом. В частности, те, кто вернулся из Китая, Республики Корея, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании, а также других стран из списка столичного управления Роспотребнадзора должны сообщить о своем возвращении в Москву на телефон горячей линии +7(495)870-45-09.

Во время звонка гражданин должен сообщить о стране, куда ездил, датах пребывания, и оставить свои контакты. После этого он должен оставаться дома в изоляции на 14 дней.

При первых симптомах респираторной инфекции нужно вызывать врача на дом.

Работодатели должны проводить измерение температуры работникам на местах. Людей, чья температура выше положенной отстранять.

Если к работодателю обратится управление Роспотребнадзора с сообщением, что его работника госпитализировали с заражением, то он должен предоставить данные всех, с кем общался заболевший, а также провести дезинфекцию помещений.