Мировые платежные системы столкнулись с проблемами из-за коронавируса

Распространение коронавируса привело к тому, что в Китае стали закрываться отделения банков. Из-за этого жители не могут получить переводы Western Union, «Золотой короны» и Contact.

Проблемы возникли с выдачей наличных, так как банки стали закрываться. Именно в их отделениях жители Китая могли получить переводы через платежные системы, пишет РБК со ссылкой на представителей систем и операторов контакт-центров.

«Western Union внимательно следит за развитием ситуации с коронавирусом (COVID-19) и делает все возможное для поддержки своих клиентов в пострадавших регионах», — сказано в сообщении на сайте платежной системы.

Компания рекомендует своим клиентам делать переводы через приложение и сайт. При этом предупреждает, что пункты обслуживания в Китае могут работать по новому графику. С Почтовым сберегательным банком Китая сотрудничают «Золотая корона» и Contact, которые тоже столкнулись с проблемами при переводе денег. Пока затруднения есть только в этой стране, хотя коронавирус уже распространился на многие государства.

Очаг инфекции находится в китайском Ухане. Сейчас от COVID-19 умерли уже более 3 тысяч человек.