Эксперт рассказал, что лучше защитит от коронавируса: мыло или антисептик

«В доказательной медицине использование кожных антисептиков для профилактики гриппа и вирусных заболеваний неоднократно было доказано», — заявил эксперт.

Он также пояснил, что антисептики более важны, чем медицинские маски, так как от них гораздо больше пользы. Даже мыло не справляется с функцией защиты так хорошо.

«Мыло — это щелочь, поэтому она не может защитить вас так, как это сделает спирт, который разрушает белки и саму структуру вируса. Поэтому советую всегда иметь при себе антисептик для рук, но если его нет, то тщательно мойте руки с мылом», — сказал Акинфиев.

Пользоваться антисептиком необходимо после каждого посещения уборной, кафе, магазинов, общественного транспорта и других мест с большим количеством людей.