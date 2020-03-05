От святой воды до магических оберегов. Самые дурацкие товары от коронавируса в интернете

Вы думали, что от болезней лучше всего помогают лекарства и врачи? Авторы объявлений в Сети пытаются убедить, что от смертельного коронавируса помогут святая вода, отвары травок и амулеты. Странно, что всемогущий подорожник еще никто не предложил купить. «360» собрал самые занятные объявления на «Авито».

Коронавирус расползается по миру уже два с небольшим месяца. С каждым днем растет не только число паникеров, но и тех, кто пытается нажиться на новости. Некоторые действительно хотят получить выгоду от хайпа, а кто-то просто дурачится.

Пользователи завалили сайт кучей предложений с товарами от COVID-19. Например, там можно найти объявление о предоставлении в дар святой воды. Она якобы исцеляет от коронавируса и других болезней.

«Вода освящена в храме Иордании. Не для питья, а для утреннего омовения. Отдаем в дар, оплачивается только доставка», — сказано в предложении.

Нашлись и более изобретательные продавцы. Жителям столицы предложили защитить малышей от инфекции с помощью маленького детского противогаза, который больше походит на чехол. Стоит такое удовольствие немало — 12 тысяч рублей. Но что не сделаешь для спасения ребенка. Более того, автор объявления гарантирует, что такой противогаз защитит не только от коронавируса, но и радиоактивной пыли.

Оказывается, всякие травки могут помочь не только при бессоннице. От смертельного коронавируса — тоже верняк. По крайней мере так утверждают в следующем предложении на.

«Отвар от коронавируса, привезенный с Тибета для профилактики. <…> Сейчас активно используется в китайских клиниках для борьбы с коронавирусом. Действенное средство», — написал пользователь.

Просят за 100 граммов такой чудо-травы 1900 рублей. Ромашка в аптеке все-таки обойдется подешевле.

СМИ не раз писали, что врачи проверяют инфицирование с помощью тестов. Так вот этот продавец решил помочь россиянам выявить заражение самостоятельно. Он предлагает купить экспресс-тест. По его словам, китайцы специально его разработали и даже приложили инструкцию на русском языке. Главное, чтобы такой тест не показал две полоски после использования.

Следующее объявление уж откровенно дурацкое. Женщина предлагает купить черное кольцо, которое покраснеет, если человек приблизится к зараженному коронавирусом. Автор утверждает, что его сделали краснодарские умельцы, и просит три миллиона рублей.

Амулеты от коронавируса попадаются в Сети довольно часто. Вот и житель Нижнего Новгорода решил подзаработать на хайпе. Он выставил на продажу оберег, «освященный у батюшки».

Чудодейственным оказался и мед с Алтая. В Петербурге продают целый контейнер «лекарства».

«Помогает в профилактике коронавируса и других вирусов, инфекций и так далее. Наделяет мужчин суперсилой для общения с женщинами. Женщин делает добрее и красивее», — пишет автор предложения.

Судя по фото из этого объявления, одному из офисных работников стало скучно в будний день. Он решил избавиться от ненавистного цветка, назвав его средством от смертельного коронавируса.

«Данное растение было выведено в Голландии специально для Азиатского континента. Если в течение 3 часов в день дышать воздухом, который выделяет растение, то можно не бояться заразиться новым вирусом, который поражает все больше и больше людей», — утверждает мужчина.

Источник фото: avito.ru

Чем защищаться?

Шутки шутками, но многие действительно боятся заразиться и ищут различные способы обезопасить себя. Только такие предложения в Сети никак в этом не помогут, считает терапевт, хирург и педиатр Наталья Уклеина. Сейчас от коронавируса есть только одно средство — медицинская маска.

«Сам по себе коронавирус довольно-таки крупных размеров, и он не проходит через марлевые аптечные маски. Это единственная в данный момент защита от коронавируса», — рассказала Уклеина «360».

При этом не нужны никакие специальные респираторы, достаточно просто обычной медицинской маски.

«Она его не пропустит. Коронавирус погибает при температуре 26 градусов в течение 15 минут», — добавила врач.

Сейчас нет никаких лекарств и вакцин от инфекции. Кроме использования маски, россиянам советуют чаще мыть руки, промывать нос и не трогать лицо.

«На данный момент даже не рекомендуется здороваться за руку, как это обычно принято, уже не говоря о каких-то поцелуях — в щечку даже или куда бы то ни было», — отметила Уклеина.

Медик развеяла и некоторые мифы, гуляющие по соцсетям. Например, чеснок не поможет от COVID-19, а препараты с его экстрактом защищают только от простого гриппа. Не стоит принимать и лекарство «Олитид». Когда появились сообщения о коронавирусе, некоторые начали писать, что от болезни помогает якобы именно этот препарат, который назначают при ВИЧ-инфекции.

«Оно неэффективно при лечении коронавируса. Хотя многие пациенты перед полетом во Вьетнам обращались ко мне, чтобы я выписала это лекарство — „Олитид“. Я их переубеждала, я им говорила, что это ерунда. Они все равно говорили: „Выпишите нам на всякий случай, нам будет так спокойнее“», — поделилась врач.

При этом она подчеркнула, что в 2012 году заболевших свиным гриппом было значительно больше. Сейчас идет какая-то не совсем здоровая реклама коронавируса, которая сеет панику среди людей.