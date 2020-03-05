    05 марта 2020, 14:05

    От святой воды до магических оберегов. Самые дурацкие товары от коронавируса в интернете

    Дарья Бунякова, Дарья Новая

    Вы думали, что от болезней лучше всего помогают лекарства и врачи? Авторы объявлений в Сети пытаются убедить, что от смертельного коронавируса помогут святая вода, отвары травок и амулеты. Странно, что всемогущий подорожник еще никто не предложил купить. «360» собрал самые занятные объявления на «Авито».

    Коронавирус расползается по миру уже два с небольшим месяца. С каждым днем растет не только число паникеров, но и тех, кто пытается нажиться на новости. Некоторые действительно хотят получить выгоду от хайпа, а кто-то просто дурачится.

    Пользователи завалили сайт кучей предложений с товарами от COVID-19. Например, там можно найти объявление о предоставлении в дар святой воды. Она якобы исцеляет от коронавируса и других болезней.

    «Вода освящена в храме Иордании. Не для питья, а для утреннего омовения. Отдаем в дар, оплачивается только доставка», — сказано в предложении.

    От святой воды до магических оберегов. Самые дурацкие товары от коронавируса в интернете | Изображение 1

    Нашлись и более изобретательные продавцы. Жителям столицы предложили защитить малышей от инфекции с помощью маленького детского противогаза, который больше походит на чехол. Стоит такое удовольствие немало — 12 тысяч рублей. Но что не сделаешь для спасения ребенка. Более того, автор объявления гарантирует, что такой противогаз защитит не только от коронавируса, но и радиоактивной пыли.

    От святой воды до магических оберегов. Самые дурацкие товары от коронавируса в интернете | Изображение 2

    Оказывается, всякие травки могут помочь не только при бессоннице. От смертельного коронавируса — тоже верняк. По крайней мере так утверждают в следующем предложении на.

    «Отвар от коронавируса, привезенный с Тибета для профилактики. <…> Сейчас активно используется в китайских клиниках для борьбы с коронавирусом. Действенное средство», — написал пользователь.

    Просят за 100 граммов такой чудо-травы 1900 рублей. Ромашка в аптеке все-таки обойдется подешевле.

    От святой воды до магических оберегов. Самые дурацкие товары от коронавируса в интернете | Изображение 3

    СМИ не раз писали, что врачи проверяют инфицирование с помощью тестов. Так вот этот продавец решил помочь россиянам выявить заражение самостоятельно. Он предлагает купить экспресс-тест. По его словам, китайцы специально его разработали и даже приложили инструкцию на русском языке. Главное, чтобы такой тест не показал две полоски после использования.

    От святой воды до магических оберегов. Самые дурацкие товары от коронавируса в интернете | Изображение 4

    Следующее объявление уж откровенно дурацкое. Женщина предлагает купить черное кольцо, которое покраснеет, если человек приблизится к зараженному коронавирусом. Автор утверждает, что его сделали краснодарские умельцы, и просит три миллиона рублей.

    От святой воды до магических оберегов. Самые дурацкие товары от коронавируса в интернете | Изображение 5

    Амулеты от коронавируса попадаются в Сети довольно часто. Вот и житель Нижнего Новгорода решил подзаработать на хайпе. Он выставил на продажу оберег, «освященный у батюшки».

    От святой воды до магических оберегов. Самые дурацкие товары от коронавируса в интернете | Изображение 6

    Чудодейственным оказался и мед с Алтая. В Петербурге продают целый контейнер «лекарства».

    «Помогает в профилактике коронавируса и других вирусов, инфекций и так далее. Наделяет мужчин суперсилой для общения с женщинами. Женщин делает добрее и красивее», — пишет автор предложения.

    От святой воды до магических оберегов. Самые дурацкие товары от коронавируса в интернете | Изображение 7

    Судя по фото из этого объявления, одному из офисных работников стало скучно в будний день. Он решил избавиться от ненавистного цветка, назвав его средством от смертельного коронавируса.

    «Данное растение было выведено в Голландии специально для Азиатского континента. Если в течение 3 часов в день дышать воздухом, который выделяет растение, то можно не бояться заразиться новым вирусом, который поражает все больше и больше людей», — утверждает мужчина.

    От святой воды до магических оберегов. Самые дурацкие товары от коронавируса в интернете | Изображение 8

    Источник фото: avito.ru

    Чем защищаться?

    Шутки шутками, но многие действительно боятся заразиться и ищут различные способы обезопасить себя. Только такие предложения в Сети никак в этом не помогут, считает терапевт, хирург и педиатр Наталья Уклеина. Сейчас от коронавируса есть только одно средство — медицинская маска.

    «Сам по себе коронавирус довольно-таки крупных размеров, и он не проходит через марлевые аптечные маски. Это единственная в данный момент защита от коронавируса», — рассказала Уклеина «360».

    При этом не нужны никакие специальные респираторы, достаточно просто обычной медицинской маски.

    «Она его не пропустит. Коронавирус погибает при температуре 26 градусов в течение 15 минут», — добавила врач.

    Сейчас нет никаких лекарств и вакцин от инфекции. Кроме использования маски, россиянам советуют чаще мыть руки, промывать нос и не трогать лицо.

    «На данный момент даже не рекомендуется здороваться за руку, как это обычно принято, уже не говоря о каких-то поцелуях — в щечку даже или куда бы то ни было», — отметила Уклеина.

    Медик развеяла и некоторые мифы, гуляющие по соцсетям. Например, чеснок не поможет от COVID-19, а препараты с его экстрактом защищают только от простого гриппа. Не стоит принимать и лекарство «Олитид». Когда появились сообщения о коронавирусе, некоторые начали писать, что от болезни помогает якобы именно этот препарат, который назначают при ВИЧ-инфекции.

    «Оно неэффективно при лечении коронавируса. Хотя многие пациенты перед полетом во Вьетнам обращались ко мне, чтобы я выписала это лекарство — „Олитид“. Я их переубеждала, я им говорила, что это ерунда. Они все равно говорили: „Выпишите нам на всякий случай, нам будет так спокойнее“», — поделилась врач.

    При этом она подчеркнула, что в 2012 году заболевших свиным гриппом было значительно больше. Сейчас идет какая-то не совсем здоровая реклама коронавируса, которая сеет панику среди людей.