15 марта 2024, 22:04
Сквозь метель, юмор и пушистая комиссия. Как прошел первый день выборов президента
В России стартовали выборы президента, которые пройдут с 15 по 17 марта. Кандидатов на пост главы государства четверо — Владимир Путин, Леонид Слуцкий, Владислав Даванков и Николай Харитонов. По последним данным ЦИК, явка по всей стране превысила 35%. Россияне сделали свой выбор, несмотря на метель, отсутствие связи и командировку в космосе. Как они голосовали — в материале «360».
Суровые и праздничные выборы на Дальнем Востоке
Первые избирательные участки открылись в Чукотском автономном округе и Камчатском крае 15 марта в 08:00 по местному времени (23:00 14 марта по Москве).
Во время досрочного голосования на Дальнем Востоке в труднодоступных местах выбор сделали 88 тысяч человек (96% от всех избирателей округа, имевших право участвовать в выборах таким способом). По сравнению с 2018 годом, число проголосовавших досрочно увеличилось более чем вдвое.
Одними из первых на Чукотке, кто отдал свой голос за одного из кандидатов в бюллетене еще 25 февраля, стали оленеводы второй бригады МУСХП «Амгуэма». Она работает в местности, где нет ни связи, ни ближайших населенных пунктов. Позже в этот день с помощью волонтеров проголосовали их коллеги из второй, третьей, восьмой и девятой бригад МП СХП «Чаунское».
Официальный первый день голосования 15 марта на Дальнем Востоке завершился еще днем — в 14:00 по московскому времени избирательные участки закрыли свои двери до утра 16 марта. Издание Якутия Daily со ссылкой местный Центризбирком, сообщило: явка составила 41,12% из 638 тысяч избирателей.
В других дальневосточных регионах она оказалась еще выше. В первый день в Сахалинской области проголосовали 47,05% жителей, в Камчатском крае — 34,6%, в Еврейской АО — 55,63%, в Магаданской области — 47,96%, а на Чукотке — 63,66%.
Рекорд по явке поставило чукотского село Нутэпэльмен, где 100% избирателей уже отдали свой голос за одного из кандидатов.
«В целом то, как стартовало голосование на Дальнем Востоке можно смело называть примером, ведь высокая явка и отсутствие нарушений — это и есть легитимность голосования», — отметили авторы Telegram-канала «Генерал-губернатор ДВ».
Многие дальневосточные избирательные участки 15 марта погрузились в атмосферу праздника. В Якутии местные жительницы пришли проголосовать в нарядах национальной одежды, чем, наверняка, порадовали сотрудников местного избиркома.
В Северо-Курильске молодая пара решила совместить приятное с полезным. Новоиспеченные супруги после церемонии бракосочетания сквозь пургу и сильные ветры отправились в местный избирательный участок, как говорится, при параде.
И они оказались не единственными, кто в самый счастливый день в жизни не забыл проголосовать. На Камчатке молодожены также сделали выбор в день своей свадьбы. Правда, выбрали более легкий способ — прямо в ЗАГСе и дистанционно.
В Северо-Курильске с погодой 15 марта действительно не повезло. Но это не помешало избирателям добраться до участков сквозь ураганный ветер и метель.
Пресс-служба местной мэрии опубликовала проморолик к выборам, где девушка, только проснувшись и посмотрев на время, сразу же оделась и вышла из квартиры. Ей пришлось лопатой расчищать себе путь, поскольку подъезд завалило снегом. Справившись, она все же проголосовала в местном избирательном участке.
«На самом деле мы очень серьезно подходим к выборам президента России и приглашаем всех на избирательный участок. А к нашей погоде давно относимся с юмором», — подписали пост авторы канала мэрии.
Тем не менее местные власти предупредили, что в дни выборов работает выездная комиссия для тех избирателей, кто по какой-то причине не может проголосовать лично.
В некоторые отдаленные уголки России волонтеры попросту не успевают добраться вовремя, поэтому люди самостоятельно едут на участки. Например, семья кочевников с двумя маленькими дочками из ЯНАО преодолела 150 километров на снегоходе сквозь тундру, чтобы проголосовать за будущего президента.
Выборы в новых регионах России
В досрочном голосовании на выборах президента в новых регионах России участвовали от 45 до 58% избирателей — более двух миллионов человек. В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях оно длилось с 25 февраля по 14 марта.
Как заявили в пресс-службе ЦИК, самое большое число избирателей, которые проголосовали досрочно, зафиксировали в ДНР — 1,2 миллиона человек. В ЛНР — 326 тысяч избирателей, в Запорожской области — 242 тысячи и в Херсонской области — 280 тысяч.
Досрочное голосование в ЛНР
Досрочное голосование в Луганской Народной Республике прошло без происшествий с 11 по 14 марта. Для безопасности жителей его провели по необычной, но полностью легитимной схеме. Члены избирательной комиссии старались не задерживаться на одном и том же месте больше 15 минут из-за угроз атаки ВСУ.
Волонтеры и сотрудники передвижного избирательного пункта приходили к жителям ЛНР домой, если те не могли явиться самостоятельно по состоянию здоровья.
Досрочное голосование в ДНР
Явка избирателей по итогам пятидневного досрочного голосования на выборах президента России в ДНР составила 57,84%, сообщил председатель избиркома региона. В ДНР, как и в ЛНР, часть местных жителей ставили подписи прямо из дома. В целях безопасности к ним добиралась выездная комиссия.
«Волнительно и радостно», — поделилась впечатлениями о голосовании жительница Спартака, который находится недалеко от освобожденной Авдеевки.
Люди с улыбками на лице встречали представителей УИК. Отдав свой голос, они выразили надежду на лучшее будущее, которое их ждет.
Выборы президента в Запорожской области
В Запорожской области явка на выборах президента, где проходило надомное голосование, достигла 56%, сообщила 15 марта глава регионального избиркома Галина Катющенко.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий подтвердил, что голосование проходит в сложных условиях. Он выразил уверенность, что голосование будет честными спокойным, невзирая на все вызовы.
Противник постоянно пытается на нас каким-то образом воздействовать: бросает листовки, делает подрывы. Мы, к сожалению, теряем товарищей. Но еще раз подчеркну: у них ничего не получится — нас не остановить.
Евгений Балицкий
губернатор Запорожской области
Выборы президента в Херсонской области
Несмотря на провокации и террористические акты, которые устроила против мирного населения украинская армия, многие жители Херсонской области не побоялись прийти на участки и проголосовать за будущего президента России. Явка на первых выборах составила около 69%.
Жители региона с нетерпением ждали начала выборов президента России, сообщил его губернатор Владимир Сальдо. По его словам, люди начали приходить к избирательным участкам в пятницу задолго до открытия.
«Сегодня утром, когда я шел в семь часов утра, уже была информация, что люди ждали на участках. Сегодня исторический день, значение которого мы, возможно, даже не до конца осознаем», — подчеркнул Сальдо.
Избиратели с юмором
Некоторые избирательные участки в первый день выборов погрузились в атмосферу детского утренника, другие удивляли пришедших избирателей весьма интересными декорациями. Многие россияне решили порадовать как себя, так и членов комиссии, придя на голосование в костюмах и забавных тематических нарядах.
К такому безобидному юмору сотрудники избиркома относятся положительно, главное — не дурачиться и иметь при себе паспорт.
На избирательный участок в Ханты-Мансийском АО пришел всеми любимый герой из советского мультфильма — Чебурашка, а в Великом Новгороде выбрать будущего президента России соизволил сам Александр Невский.
Жители Тюмени стали первыми, кто снова встретил американского журналиста Такера Карлсона, который приезжал в Москву в феврале 2024 года. Видимо, пришлось ненадолго вернуться в Россию, чтобы проголосовать и спокойно уехать на родину — в США.
В Санкт-Петербурге в первый день голосования на избирательном участке появилась целая команда игроков ХК СКА. Конечно, хоккеисты не забыли позвать с собой талисмана команды — Коня-Огня, который также отдал свой голос за будущее страны.
Во Владикавказе пришедшие избиратели попали на самое настоящее международное танцевальное представление, сообщил РЕН ТВ. Русские девушки и женщины, нарядившись в народные платки, танцевали всем известный танец «Калинку» под песню композитора Ивана Ларионова.
Партнерами по танцам оказались иностранные наблюдатели, которые с удовольствием под аплодисменты смотрящих повторяли движения.
Голосование из космоса
Российские космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин проголосовали в первый день выборов 15 марта. Сейчас исследователи космического пространства — в длительной командировке на МСК, но даже этот фактор не помешал трем россиянам поучаствовать в выборах.
Космонавты, как и хотели, выбрали доверенным лицом главу городского округа Королев Игоря Трифонова. Тот связался с ними по защищенному каналу предприятия РКК «Энергия» и передал голос Кононенко, Чуба и Гребенкина в руки членам избирательной комиссии.
Пушистые избиратели и наблюдатели
В первый день голосования на избирательные участки некоторые желающие пришли не на двоих своих, а на четырех. Например, в Херсонской области вместе со своим хозяином решил проголосовать маленький белый пес по кличке Кокос.
Некоторые пушистые избиратели во время выборов президента России решили активно поработать на местных участках. В Волоколамске, по словам администрации, «усатый внештатный сотрудник» — серая кошка Маша — трудится на благо общества уже не первый год.
Местные жители запомнили исполнительного работника с прошлых выборов губернатора. Теперь у кошки Маши дело более серьезное — пушистый наблюдатель следит за порядком участка во время выборов президента.
В Лыткарине живет и активно работает рыжая коллега кошки по имени Марта. Она добросовестно выполняет обязанности наблюдателя избирательной комиссии, встречает костей участка и просто радует всех тех, кто не забыл прийти и проголосовать на выборах президента России.
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