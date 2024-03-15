Выборы

15 марта 2024, 22:04

Сквозь метель, юмор и пушистая комиссия. Как прошел первый день выборов президента

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В России стартовали выборы президента, которые пройдут с 15 по 17 марта. Кандидатов на пост главы государства четверо — Владимир Путин, Леонид Слуцкий, Владислав Даванков и Николай Харитонов. По последним данным ЦИК, явка по всей стране превысила 35%. Россияне сделали свой выбор, несмотря на метель, отсутствие связи и командировку в космосе. Как они голосовали — в материале «360».

1

Суровые и праздничные выборы на Дальнем Востоке

Первые избирательные участки открылись в Чукотском автономном округе и Камчатском крае 15 марта в 08:00 по местному времени (23:00 14 марта по Москве).

Во время досрочного голосования на Дальнем Востоке в труднодоступных местах выбор сделали 88 тысяч человек (96% от всех избирателей округа, имевших право участвовать в выборах таким способом). По сравнению с 2018 годом, число проголосовавших досрочно увеличилось более чем вдвое.

Одними из первых на Чукотке, кто отдал свой голос за одного из кандидатов в бюллетене еще 25 февраля, стали оленеводы второй бригады МУСХП «Амгуэма». Она работает в местности, где нет ни связи, ни ближайших населенных пунктов. Позже в этот день с помощью волонтеров проголосовали их коллеги из второй, третьей, восьмой и девятой бригад МП СХП «Чаунское».

Официальный первый день голосования 15 марта на Дальнем Востоке завершился еще днем — в 14:00 по московскому времени избирательные участки закрыли свои двери до утра 16 марта. Издание Якутия Daily со ссылкой местный Центризбирком, сообщило: явка составила 41,12% из 638 тысяч избирателей.

В других дальневосточных регионах она оказалась еще выше. В первый день в Сахалинской области проголосовали 47,05% жителей, в Камчатском крае — 34,6%, в Еврейской АО — 55,63%, в Магаданской области — 47,96%, а на Чукотке — 63,66%.

Рекорд по явке поставило чукотского село Нутэпэльмен, где 100% избирателей уже отдали свой голос за одного из кандидатов.

«В целом то, как стартовало голосование на Дальнем Востоке можно смело называть примером, ведь высокая явка и отсутствие нарушений — это и есть легитимность голосования», — отметили авторы Telegram-канала «Генерал-губернатор ДВ».

Многие дальневосточные избирательные участки 15 марта погрузились в атмосферу праздника. В Якутии местные жительницы пришли проголосовать в нарядах национальной одежды, чем, наверняка, порадовали сотрудников местного избиркома.

В Северо-Курильске молодая пара решила совместить приятное с полезным. Новоиспеченные супруги после церемонии бракосочетания сквозь пургу и сильные ветры отправились в местный избирательный участок, как говорится, при параде.

И они оказались не единственными, кто в самый счастливый день в жизни не забыл проголосовать. На Камчатке молодожены также сделали выбор в день своей свадьбы. Правда, выбрали более легкий способ — прямо в ЗАГСе и дистанционно.

В Северо-Курильске с погодой 15 марта действительно не повезло. Но это не помешало избирателям добраться до участков сквозь ураганный ветер и метель.

Пресс-служба местной мэрии опубликовала проморолик к выборам, где девушка, только проснувшись и посмотрев на время, сразу же оделась и вышла из квартиры. Ей пришлось лопатой расчищать себе путь, поскольку подъезд завалило снегом. Справившись, она все же проголосовала в местном избирательном участке.

«На самом деле мы очень серьезно подходим к выборам президента России и приглашаем всех на избирательный участок. А к нашей погоде давно относимся с юмором», — подписали пост авторы канала мэрии.

Тем не менее местные власти предупредили, что в дни выборов работает выездная комиссия для тех избирателей, кто по какой-то причине не может проголосовать лично.

В некоторые отдаленные уголки России волонтеры попросту не успевают добраться вовремя, поэтому люди самостоятельно едут на участки. Например, семья кочевников с двумя маленькими дочками из ЯНАО преодолела 150 километров на снегоходе сквозь тундру, чтобы проголосовать за будущего президента.

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Выборы в новых регионах России

В досрочном голосовании на выборах президента в новых регионах России участвовали от 45 до 58% избирателей — более двух миллионов человек. В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях оно длилось с 25 февраля по 14 марта.

Как заявили в пресс-службе ЦИК, самое большое число избирателей, которые проголосовали досрочно, зафиксировали в ДНР — 1,2 миллиона человек. В ЛНР — 326 тысяч избирателей, в Запорожской области — 242 тысячи и в Херсонской области — 280 тысяч.

Досрочное голосование в ЛНР

Досрочное голосование в Луганской Народной Республике прошло без происшествий с 11 по 14 марта. Для безопасности жителей его провели по необычной, но полностью легитимной схеме. Члены избирательной комиссии старались не задерживаться на одном и том же месте больше 15 минут из-за угроз атаки ВСУ.

Волонтеры и сотрудники передвижного избирательного пункта приходили к жителям ЛНР домой, если те не могли явиться самостоятельно по состоянию здоровья.

РИА «Новости»

Досрочное голосование в ДНР

Явка избирателей по итогам пятидневного досрочного голосования на выборах президента России в ДНР составила 57,84%, сообщил председатель избиркома региона. В ДНР, как и в ЛНР, часть местных жителей ставили подписи прямо из дома. В целях безопасности к ним добиралась выездная комиссия.

«Волнительно и радостно»поделилась впечатлениями о голосовании жительница Спартака, который находится недалеко от освобожденной Авдеевки.

Люди с улыбками на лице встречали представителей УИК. Отдав свой голос, они выразили надежду на лучшее будущее, которое их ждет.

Выборы президента в Запорожской области

В Запорожской области явка на выборах президента, где проходило надомное голосование, достигла 56%, сообщила 15 марта глава регионального избиркома Галина Катющенко.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий подтвердил, что голосование проходит в сложных условиях. Он выразил уверенность, что голосование будет честными спокойным, невзирая на все вызовы.

Противник постоянно пытается на нас каким-то образом воздействовать: бросает листовки, делает подрывы. Мы, к сожалению, теряем товарищей. Но еще раз подчеркну: у них ничего не получится — нас не остановить.

Евгений Балицкий

губернатор Запорожской области

Выборы президента в Херсонской области

Несмотря на провокации и террористические акты, которые устроила против мирного населения украинская армия, многие жители Херсонской области не побоялись прийти на участки и проголосовать за будущего президента России. Явка на первых выборах составила около 69%.

Жители региона с нетерпением ждали начала выборов президента России, сообщил его губернатор Владимир Сальдо. По его словам, люди начали приходить к избирательным участкам в пятницу задолго до открытия.

«Сегодня утром, когда я шел в семь часов утра, уже была информация, что люди ждали на участках. Сегодня исторический день, значение которого мы, возможно, даже не до конца осознаем», — подчеркнул Сальдо.

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Избиратели с юмором

Некоторые избирательные участки в первый день выборов погрузились в атмосферу детского утренника, другие удивляли пришедших избирателей весьма интересными декорациями. Многие россияне решили порадовать как себя, так и членов комиссии, придя на голосование в костюмах и забавных тематических нарядах.

К такому безобидному юмору сотрудники избиркома относятся положительно, главное — не дурачиться и иметь при себе паспорт.

Global Look Press

На избирательный участок в Ханты-Мансийском АО пришел всеми любимый герой из советского мультфильма — Чебурашка, а в Великом Новгороде выбрать будущего президента России соизволил сам Александр Невский.

Жители Тюмени стали первыми, кто снова встретил американского журналиста Такера Карлсона, который приезжал в Москву в феврале 2024 года. Видимо, пришлось ненадолго вернуться в Россию, чтобы проголосовать и спокойно уехать на родину — в США.

В Санкт-Петербурге в первый день голосования на избирательном участке появилась целая команда игроков ХК СКА. Конечно, хоккеисты не забыли позвать с собой талисмана команды — Коня-Огня, который также отдал свой голос за будущее страны.

РИА «Новости»
РИА «Новости»
РИА «Новости»
РИА «Новости»

Во Владикавказе пришедшие избиратели попали на самое настоящее международное танцевальное представление, сообщил РЕН ТВ. Русские девушки и женщины, нарядившись в народные платки, танцевали всем известный танец «Калинку» под песню композитора Ивана Ларионова.

Партнерами по танцам оказались иностранные наблюдатели, которые с удовольствием под аплодисменты смотрящих повторяли движения.

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Голосование из космоса

Российские космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин проголосовали в первый день выборов 15 марта. Сейчас исследователи космического пространства — в длительной командировке на МСК, но даже этот фактор не помешал трем россиянам поучаствовать в выборах.

Космонавты, как и хотели, выбрали доверенным лицом главу городского округа Королев Игоря Трифонова. Тот связался с ними по защищенному каналу предприятия РКК «Энергия» и передал голос Кононенко, Чуба и Гребенкина в руки членам избирательной комиссии.

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Пушистые избиратели и наблюдатели

В первый день голосования на избирательные участки некоторые желающие пришли не на двоих своих, а на четырех. Например, в Херсонской области вместе со своим хозяином решил проголосовать маленький белый пес по кличке Кокос.

Некоторые пушистые избиратели во время выборов президента России решили активно поработать на местных участках. В Волоколамске, по словам администрации, «усатый внештатный сотрудник» — серая кошка Маша — трудится на благо общества уже не первый год.

Местные жители запомнили исполнительного работника с прошлых выборов губернатора. Теперь у кошки Маши дело более серьезное — пушистый наблюдатель следит за порядком участка во время выборов президента.

В Лыткарине живет и активно работает рыжая коллега кошки по имени Марта. Она добросовестно выполняет обязанности наблюдателя избирательной комиссии, встречает костей участка и просто радует всех тех, кто не забыл прийти и проголосовать на выборах президента России.

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Выборы президента — 2024

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