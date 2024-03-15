В России стартовали выборы президента, которые пройдут с 15 по 17 марта. Кандидатов на пост главы государства четверо — Владимир Путин, Леонид Слуцкий, Владислав Даванков и Николай Харитонов. По последним данным ЦИК, явка по всей стране превысила 35%. Россияне сделали свой выбор, несмотря на метель, отсутствие связи и командировку в космосе. Как они голосовали — в материале «360».

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Суровые и праздничные выборы на Дальнем Востоке

Первые избирательные участки открылись в Чукотском автономном округе и Камчатском крае 15 марта в 08:00 по местному времени (23:00 14 марта по Москве).

Во время досрочного голосования на Дальнем Востоке в труднодоступных местах выбор сделали 88 тысяч человек (96% от всех избирателей округа, имевших право участвовать в выборах таким способом). По сравнению с 2018 годом, число проголосовавших досрочно увеличилось более чем вдвое.

Одними из первых на Чукотке, кто отдал свой голос за одного из кандидатов в бюллетене еще 25 февраля, стали оленеводы второй бригады МУСХП «Амгуэма». Она работает в местности, где нет ни связи, ни ближайших населенных пунктов. Позже в этот день с помощью волонтеров проголосовали их коллеги из второй, третьей, восьмой и девятой бригад МП СХП «Чаунское».

Официальный первый день голосования 15 марта на Дальнем Востоке завершился еще днем — в 14:00 по московскому времени избирательные участки закрыли свои двери до утра 16 марта. Издание Якутия Daily со ссылкой местный Центризбирком, сообщило: явка составила 41,12% из 638 тысяч избирателей.

В других дальневосточных регионах она оказалась еще выше. В первый день в Сахалинской области проголосовали 47,05% жителей, в Камчатском крае — 34,6%, в Еврейской АО — 55,63%, в Магаданской области — 47,96%, а на Чукотке — 63,66%.

Рекорд по явке поставило чукотского село Нутэпэльмен, где 100% избирателей уже отдали свой голос за одного из кандидатов.

«В целом то, как стартовало голосование на Дальнем Востоке можно смело называть примером, ведь высокая явка и отсутствие нарушений — это и есть легитимность голосования», — отметили авторы Telegram-канала «Генерал-губернатор ДВ».

Многие дальневосточные избирательные участки 15 марта погрузились в атмосферу праздника. В Якутии местные жительницы пришли проголосовать в нарядах национальной одежды, чем, наверняка, порадовали сотрудников местного избиркома.

В Северо-Курильске молодая пара решила совместить приятное с полезным. Новоиспеченные супруги после церемонии бракосочетания сквозь пургу и сильные ветры отправились в местный избирательный участок, как говорится, при параде.

И они оказались не единственными, кто в самый счастливый день в жизни не забыл проголосовать. На Камчатке молодожены также сделали выбор в день своей свадьбы. Правда, выбрали более легкий способ — прямо в ЗАГСе и дистанционно.

В Северо-Курильске с погодой 15 марта действительно не повезло. Но это не помешало избирателям добраться до участков сквозь ураганный ветер и метель.

Пресс-служба местной мэрии опубликовала проморолик к выборам, где девушка, только проснувшись и посмотрев на время, сразу же оделась и вышла из квартиры. Ей пришлось лопатой расчищать себе путь, поскольку подъезд завалило снегом. Справившись, она все же проголосовала в местном избирательном участке.

«На самом деле мы очень серьезно подходим к выборам президента России и приглашаем всех на избирательный участок. А к нашей погоде давно относимся с юмором», — подписали пост авторы канала мэрии.

Тем не менее местные власти предупредили, что в дни выборов работает выездная комиссия для тех избирателей, кто по какой-то причине не может проголосовать лично.

В некоторые отдаленные уголки России волонтеры попросту не успевают добраться вовремя, поэтому люди самостоятельно едут на участки. Например, семья кочевников с двумя маленькими дочками из ЯНАО преодолела 150 километров на снегоходе сквозь тундру, чтобы проголосовать за будущего президента.