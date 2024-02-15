Интересное 15 февраля 2024, 23:07 Одетого в ушанку Такера Карлсона заметили за признанием в любви к России В Нью-Йорке вывесили баннер с Карлсоном в шапке-ушанке и признанием любви к РФ РИА «Новости»

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На одном из небоскребов в центре Нью-Йорка разместили баннер с изображением Такера Карлсона в шапке-ушанке, который как будто признается в любви к России. Внимание на это обратило Ura.ru.

На опубликованной в Telegram-канале издания видеозаписи, взятой из соцсети X (бывший Twitter), на высотке на Таймс-сквер появилось изображение американского журналиста, которое сопроводили вопросом, что такое любовь.

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«Любовь — это Россия», — указали на баннере с Карлсоном. Кто именно его разместил, неизвестно.

Журналисту действительно понравилась Москва — он восхищался ценами на продукты в столичных магазинах и царящей в метро чистотой. Карлсон также признался, что город оказался гораздо приятнее любого населенного пункта в его родной стране.

«Москва <...> намного чище, безопаснее и красивее эстетически. Ее архитектура, еда и услуги лучше, чем в любом городе США», — заявил он во время выступления на Всемирном правительственном саммите в Дубае.