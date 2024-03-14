Общество 14 марта 2024, 23:08 Первые участки для голосования на выборах президента открылись в России Участки для голосования открыли на Камчатке и Чукотке РИА «Новости»

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Первые избирательные участки для голосования на выборах президента России заработали на Камчатке и Чукотке. Об этом сообщило РИА «Новости».

На Камчатке в 08:00 (по местному времени) 15 марта открыли свои двери почти 200 избирательных участков. Всего в крае их будет работать 319.

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Часть участков — 124 — ранее задействовали для досрочного голосования на судах в море. В нем приняли участие избиратели, находящиеся на метеостанциях, маяках, пограничных заставах и на горнодобывающих предприятиях. Всего более восьми тысяч человек.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова ранее заявила, что в досрочном голосовании на выборах президента России участвовали более 2,3 миллиона человека. ЦИК России назначил досрочное голосование с 25 февраля по 14 марта.