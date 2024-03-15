Эксклюзив 15 марта 2024, 11:30 «Принципиальное решение — быть здесь». Наблюдатель из Индонезии приехал на выборы в ЛНР Наблюдатель из Индонезии приехал на выборы президента России в Луганск РИА «Новости»

Читать 360tv в

Житель Индонезии приехал в Луганск, чтобы стать наблюдателем на выборах президента России. Он рассказал «360» о том, как важно обеспечить голосование в напряженных условиях на территории ЛНР.

«Мое принципиальное решение — быть здесь. <…> Очень важно сделать места проведения для тех, кто не может проголосовать. Особенно Луганск, так как он находится в очень сложных условиях», — сказал он.

Реклама

Наблюдатель заявил, что сложно сделать вывод о ходе голосования, проведя на участке так мало времени. Он признался, что с нетерпением ждет 17 марта, чтобы узнать об итогах выборов.

В Россию планировали приехать около тысячи наблюдателей от 13-14 международных организаций. Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что они решили участвовать в кампании вопреки угрозам, информационным вбросам и колоссальному давлению со стороны Запада.