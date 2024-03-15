15 марта 2024, 12:56
Более двух миллионов человек в новых регионах России проголосовали досрочно
ЦИК: в новых регионах России досрочно проголосовали свыше 2 млн человек
Более двух миллионов избирателей в Херсонской и Запорожской областях, Донецкой и Луганской народных республиках досрочно проголосовали на выборах президента России. Об этом сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии.
В ДНР досрочно проголосовали порядка 1,7 миллиона человек, в ЛНР — 326 тысяч, в Херсонской области — 280 тысяч, в Запорожской области — 242 тысячи.
Реклама
Глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что комиссия преследовала цель избежать массового скопления людей в новых регионах.
«Досрочное голосование позволяет это сделать. Несмотря на сложности, невероятный настрой и напор, чтобы выборы состоялись, люди пришли и проголосовали. В освобожденной Авдеевке люди просили обеспечить их хлебом и возможностью голосовать! Вот такие там люди живут, это удивительно», — сказала она.
Ранее на выборах президента проголосовал российский экипаж МКС. Своим доверенным лицом космонавты выбрали главу городского округа Королев Игоря Трифонова.
ДНР
ЦИК РФ
ЛНР
Россия
Херсонская область
Запорожская область
Выборы президента — 2024
Реклама
Реклама