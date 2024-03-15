Выборы 15 марта 2024, 12:56 Более двух миллионов человек в новых регионах России проголосовали досрочно ЦИК: в новых регионах России досрочно проголосовали свыше 2 млн человек РИА «Новости»

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Более двух миллионов избирателей в Херсонской и Запорожской областях, Донецкой и Луганской народных республиках досрочно проголосовали на выборах президента России. Об этом сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

В ДНР досрочно проголосовали порядка 1,7 миллиона человек, в ЛНР — 326 тысяч, в Херсонской области — 280 тысяч, в Запорожской области — 242 тысячи.

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Глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что комиссия преследовала цель избежать массового скопления людей в новых регионах.

«Досрочное голосование позволяет это сделать. Несмотря на сложности, невероятный настрой и напор, чтобы выборы состоялись, люди пришли и проголосовали. В освобожденной Авдеевке люди просили обеспечить их хлебом и возможностью голосовать! Вот такие там люди живут, это удивительно», — сказала она.

Ранее на выборах президента проголосовал российский экипаж МКС. Своим доверенным лицом космонавты выбрали главу городского округа Королев Игоря Трифонова.