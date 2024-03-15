Выборы 15 марта 2024, 11:54 Избиратели в Херсонской области пришли на участки к семи утра — наблюдатель из США Наблюдатель из США: голосование в Херсонской области проходит без эксцессов РИА «Новости»

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Жители Херсонской области в этом году впервые принимают участие в выборах президента России. На избирательных участках работают наблюдатели из разных стран мира, в том числе из США. Один из них заявил о прозрачности голосования на тех избирательных участках в регионе, где он побывал.

Наблюдатель отметил, что рад возможности следить за избирательным процессом в Херсонской области. Он был удивлен тем, что избиратели пришли на участки к 7:00, хотя они открылись с 08:00. Это доказывает, что голосование идет по плану, без эксцессов, подчеркнул он.

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Глава Херсонской области Владимир Сальдо ранее заявил, что жители региона с нетерпением ждали выборов, многие пришли на участки задолго до их открытия. По его словам, 15 марта — исторический день, который имеет большое значение для будущего области.