Выборы 25 февраля 2024, 09:43 Досрочное голосование на выборах президента стартовало в труднодоступных местах ЦИК: началось досрочное голосование на выборах президента в регионах России MOD Russia/Twitter.com/globallookpress

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В России 25 февраля стартовало досрочное голосование на выборах президента — оно началось в труднодоступных и отдаленных местах, а также судах, которые в основные дни выборов будут находиться в плавании. Досрочное голосование продлится до 14 марта, сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссия (ЦИК).

Представители региональных комиссий посетят метео- и полярные станции, оленеводческие стойбища и дальние поселения. Для этого они воспользуются вертолетами, снегоходами и собачьими упряжками.

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В ЦИК отметили, что доля таких избирателей крайне мала. К примеру, в 2018 году в досрочном голосовании на президентских выборах приняли участие примерно 180 тысяч человек (0,25%) в труднодоступных местностях и почти 31 тысяча избирателей (0,04%) — на судах.

Ранее свыше трех миллионов человек подали заявки на сайте «Госуслуги», чтобы поучаствовать в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента. Больше всего желающих голосовать онлайн оказалось в Подмосковье, Ростовской области и Алтайском крае.