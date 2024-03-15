Выборы 15 марта 2024, 17:35 Сальдо заявил о решимости херсонцев голосовать, несмотря на обстрелы Губернатор Сальдо: несмотря на обстрелы, избирательный поток не уменьшается РИА «Новости»

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Попытки киевского режима помешать ходу голосования на выборах президента России в Херсонской области не дали эффекта, на который рассчитывал противник, заявил губернатор региона Владимир Сальдо. Он подчеркнул, что поток избирателей не уменьшается, как бы того ни хотел противник страны.

По его данным, в Каховке в результате обстрела пострадало здание, где проходило голосование. Жители травм не получили.

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В Горностаевке из-за атак ВСУ повредило фасады нескольких домов, разбило окна и порвало линию электропередач. Электроснабжение в населенном пункте уже восстановили.

В Брилевке был прилет в сельсовет, где располагался избирательный участок. Ранения в результате получили двое мирных жителей — женщина и мужчина. Им оказывают помощь.

В Скадовске возле ДК взорвалось заложенное в урну самодельное взрывное устройство. К счастью, из-за дождя расположенные рядом скамейки пустовали, добавил Сальдо. По предварительным данным, никто не пострадал.

«Но решимость херсонцев принять участие в выборе лидера своей страны непоколебима — поток избирателей не уменьшается», — подчеркнул глава области.

По его словам, повреждение участок не помешает процессу: комиссии будут работать, применяя другие формы голосования: на придомовых территориях и на дому.

«Принимаются дополнительные меры безопасности», — заключил он.