Подмосковье 15 марта 2024, 12:57 «За будущее нашей страны». Глава «Братства краповых беретов „Витязь“» Сергей Лысюк — о выборах президента Герой России Сергей Лысюк проголосовал на выборах президента в Балашихе пресс-центр Московской области по выборам президента России

Читать 360tv в

Герой России, президент «Братства краповых беретов „Витязь“» Сергей Лысюк проголосовал на выборах президента в Балашихе. Он поучаствовал в процедуре на избирательном участке в гимназии № 1.

По словам Сергея Лысюка, трехдневное голосование — это очень удобно. Уже в первый день выборов активность на избирательных участках высокая.

Реклама

«Я на всех выборах принимаю участие, но эти — особенные. Это выборы за будущее нашей страны, за нашу Победу! Голосовать мы пришли вместе с супругой. Видно, что активность очень высокая, несмотря на то что сегодня только первый день», — сказал он.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. В воскресенье, 10 марта, стартовало досрочное голосование на выборах президента по всей территории ДНР.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».