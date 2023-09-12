Власть 12 сентября 2023, 19:30 Железный занавес открывается, или Поиски друга. Зачем Ким Чен Ын приехал в Россию Политолог Симонкин перечислил возможные цели визита Ким Чен Ына в Россию Председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын, 2019 год. / РИА «Новости»

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Впервые за четыре года северокорейский лидер приехал с официальным визитом в Россию. Ким Чен Ын сядет за стол переговоров с президентом Владимиром Путиным, но точные цели поездки главы Северной Кореи не раскрывали. Что могут обсудить лидеры двух стран и каковы цели КНДР, пока Запад готовит залп новых санкций, разбирался «360».

Командировка на бронепоезде

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пересек границу с Россией на бронированном составе и въехал на территорию Приморского края утром 12 сентября.

На спецпоезде северокорейский глава прибыл из столицы КНДР Пхеньяна. Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) поделилось фотографиями торжественной церемонии проводов Ким Чен Ына на вокзале. На снимках, сделанных 10-го числа, корреспонденты, в частности, показали парадные расчеты нескольких родов войск.

Визит в Россию — первая известная поездка лидера Северной Кореи за рубеж после пандемии коронавируса. Весной 2020 года КНДР закрыла границы на въезд и выезд. Запрет на авиаперелеты отменили недавно. И один из первых рейсов отправился во Владивосток. Журналисты американского информагентства Associated Press предположили, что на борту могла находиться часть северокорейской делегации, которую доставили в Россию.

Есть вероятность, что Ким Чен Ын поучаствует в Восточном экономическом форуме, который проводят во Владивостоке с 10 по 13 сентября.

Переговоры тет-а-тет и новые санкции

У Ким Чен Ына запланированы переговоры с Владимиром Путиным, но, когда именно состоится встреча, пока неизвестно. Тем не менее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал «Интерфаксу», что «общение будет один-на-один и пройдет на днях».

Также с северокорейским лидером поговорит министр обороны России Сергей Шойгу. К слову, недавно, в июле, глава ведомства ездил с официальным визитом в КНДР. Американская разведка расценила это как подготовку к более глобальным контактам Москвы и Пхеньяна.

Сергей Шойгу во время переговоров с главой военного ведомства Корейской Народно-Демократической Республики генералом армии Кан Сун Намом в Пхеньяне / РИА «Новости»

Международная телекомпания Aljazeera сообщила, что США готовы ввести новые санкции против Северной Кореи, если она согласится поставить оружие российским военным.

Цели визита Ким Чен Ына в Россию

Председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, член Молодежной ассамблеи Совбеза ООН от России Юрий Самонкин сообщил «360», что одна из целей визита главы КНДР — укрепление собственных военных технологий.

«Это связано с защитой территории государства от „нижнего“ воздействия НАТО. В первую очередь речь идет о совместных учениях Североатлантического альянса с Японией и Южной Кореей. По мнению Пхеньяна, они угрожают национальной безопасности и вообще нарушают понятие суверенизации КНДР», — пояснил эксперт.

РИА «Новости»

Самонкин добавил, что Штаты и их «северные союзники» постоянно организовывают провокации. Однако в инициативах, направленных на сохранение безопасности на Корейском полуострове, коллективный Запад по какой-то причине не участвует.

Объявив себя ядерной державой, [Ким Чен Ын] стремится к развитию военно-технологического потенциала. Сам визит с точки зрения дипломатии укрепляет отношения между Россией и КНДР. Юрий Самонкин

Поездка в Россию показывает то, что Северная Корея постепенно открывается, добавил собеседник «360». Вместе с этим страна заявляет о своих интересах и участии в многополярном мироустройстве.

«Визит приурочен не только к празднованию годовщины освобождения корейского народа от японских захватчиков, но и, конечно, к усилению торгово-экономических отношений между нашими странами. КНДР с большим интересом может рассматривать сотрудничество с БРИКС и другими организациями», — предположил Самонкин.

РИА «Новости»

К другим причинам визита Ким Чен Ына политолог отнес культурный обмен, создание дополнительных магистральных путей для развития Дальнего Востока и военные технологии.

Северная Корея действительно ищет союзников. В России она видит достаточно серьезного и потенциального друга. Юрий Самонкин

Политолог предположил, что лидеры двух стран могут обсуждать создание коалиции. В пример Самонкин привел Астанинский формат, в котором участвуют Турция, Россия и Иран. Цель — стабилизация ситуации на Ближнем Востоке и обсуждение проблематики в Ливии и Сирии.

«Возможно, такая же ситуация формируется вокруг северокорейской безопасности, где, помимо КНДР, за стабильностью будут присматривать Китай и Россия. Именно эти страны — гарант сохранения суверенитета КНДР и безопасности на Корейском полуострове», — подчеркнул эксперт.

РИА «Новости»

Нерабочий план Запада

Агрессивный Запад сам подталкивает другие страны на создание собственных альянсов. По мнению Самонкина, расширение НАТО «там, где это только возможно», помогает укреплять партнерство и стратегические отношения России с Северной Кореей.

Политолог, журналист и историк Алексей Макаркин отметил в беседе с «360», что Россия на государственном уровне все больше сближается с КНДР, «отталкиваясь» от стран Юго-Восточной Азии, «принадлежащих» Западу.

«Западная реакция на официальный визит, конечно, будет негативная. Но на нее Северная Корея и Россия сейчас мало обращают внимания», — заверил он.

Политолог предположил, что на стол переговоров «поставят» санкции в отношении КНДР и оборонные поставки. Более того, Макаркин напомнил, что ограничения ввела ООН, подчеркнув, что в этом заключается главная проблема.

Россия уже не может относиться к этому, как раньше. В прошлом она была в консенсусе по поводу того, что КНДР нужно ограничивать, но сейчас все поменялось в силу обстоятельств. Алексей Макаркин политолог

Малый шаг к большому делу

Северная Корея постепенно осознает, что может участвовать в международных и геополитических вопросах. Более того, ее интересы будут учитывать, добавил Самонкин.

РИА «Новости»

Между тем интересы США, коллективного Запада и в целом однополярной гегемонии последние 30 лет сходят на нет и уже не имеют какого-то веса.

«Ни страны Латинской Америки, ни Африки их не слушают. Тем более Запад не вносил никакого вклада в корейскую безопасность. Визит Ким Чен Ына очевиден и совпадает с трансформацией мира, который мы сейчас в глобальном смысле наблюдаем», — подытожил политолог.