Мир 28 июля 2023, 11:37 Альянс России, Китая и КНДР взволновал коллективный Запад Daily Express: создание альянса России, Китая и КНДР принесет последствия для Запада РИА «Новости»

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С 2022 года Россия, Китай и КНДР сильно сблизились друг с другом. Создание этого альянса напугало Запад, ведь это принесет серьезные последствия, заявили опрошенные Daily Express специалисты.

Профессор менеджмента и политологии Йельской школы менеджмента Пола Брэкен заявил, что на глазах коллективного Запада сформировались новые коалиции, такие как Израиль и Саудовская Аравия, а также Россия, Китай и КНДР. Последний вызвал у него серьезные опасения, ученый назвал его устрашающим.

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«Произойдут огромные последствия: уклонение от санкций, продажа боеприпасов, дронов и мин, разрешение ключевым специалистам участвовать в создании своих национальных программ», — сказал он.

Оборонный потенциал КНДР не принесет России большой пользы, потому что Северная Корея не является новатором в области военных разработок, заявил профессор предпринимательства и экономической географии Бирмингемского университета Джон Брайсон. Однако само по себе сотрудничество этих стран вызвало у него беспокойство.

Бывший офицер разведки разведывательного управления Пентагона Мэтт Шумейкер не смог объяснить, какую выгоду получит Китай от этого союза. По его словам, сейчас эти страны объединило стремление побороть гегемонию США, но традиционно они конкурировали друг с другом. Он предположил, что КНР с одинаковым успехом помогут России противостоять НАТО или вторгнуться на ее территорию со стороны Владивостока.

Министр обороны России Сергей Шойгу посетил Пхеньян, сообщил «Царьград». Он принял участие в мероприятиях по случают окончания Корейской войны и обсудил с властями КНДР перспективы сотрудничества.