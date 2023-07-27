Эксклюзив 27 июля 2023, 12:47 «Не ради красивой картинки». Названы возможные итоги визита Шойгу в Северную Корею Политолог Мезюхо: Россия и КНДР могут договориться о тесном военном сотрудничестве РИА «Новости»

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Россия и Северная Корея могут договориться о тесном военном сотрудничестве по итогам визита министра обороны Сергей Шойгу в КНДР. Об этом «360» сообщил политолог, председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.

Формально КНДР пригласила российскую делегацию на празднование 70-летия окончания Корейской войны. Однако, по мнению собеседника канала, это лишь публичная сторона встречи, а есть и непубличная — именно она может касаться вопросов военно-технического сотрудничества двух стран.

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«У Северной Кореи есть свои уникальные военные технологии, она публично поддерживает территориальную целостность Российской Федерации. Сначала КНДР признала российский статус Крыма и Севастополя, потом — новых субъектов РФ. Кроме того, северокорейцы не боятся санкций — они так живут в условиях ограничений десятилетиями, опираясь на свои силы в соответствии с идеологией чучхе. Поэтому я не исключаю того, что сегодня Москва и Пхеньян договорятся о тесном военно-техническом сотрудничестве», — отметил политолог.

Сенсационный визит

Он добавил, что подробности этих переговоров вряд ли обнародуют в СМИ.

«Не в стиле Российской Федерации заниматься позерством, как США: Россия со своими партнерами всегда выстраивает деловые отношения не для красивой телекартинки, а для достижения собственных национальных интересов», — подчеркнул Мезюхо.

Он указал на то, что уже сам факт визита Сергея Шойгу в КНДР стал сенсацией для мировых средств массовой информации. Эта новость обсуждалась в ведущих западных медиа с пометкой «молния».

Эксперт напомнил, что пока продолжают действовать ограничения в отношении Северной Кореи, к которым в свое время присоединилась и Россияна уровне ООН. Он не исключил, что через некоторое время страна прекратит поддержку этих санкций, — как и то, что итогом визита Шойгу в Северную Корею могут стать новые западные санкции уже в отношении России. Однако ее это вряд ли испугает.

«Ни Россия, ни КНДР не боятся новых санкций экономического или политического порядка. Сегодня в мире не так уж много стран, которые проводят независимую внешнюю и внутреннюю политику, но Россия и КНДР относятся к числу таковых», — уверен Иван Мезюхо.

Он констатировал, что сейчас Российская Федерация полностью пересматривает свой внешнеполитический вектор — в отношении не только Северной Кореи, но и всего мира. Это можно наблюдать на примере активной работы России в Латинской Америке, на африканском континенте и, конечно, со странами Азии.