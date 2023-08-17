Мир 17 августа 2023, 21:19 Действия США по КНДР противоречат мандату Совбеза ООН — Полянский Полянский: действия США по обсуждению ситуации в КНДР выглядят провокацией YouTube

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Идею проведения заседания Совета Безопасности ООН по теме прав человека в КНДР со стороны США в России рассматривают как провокацию. Об этом первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский заявил на заседании Совбеза. Цитату привел ТАСС.

Полянский отметил, что намеченное заседание не имеет отношения «к развитию ситуации на земле», а саму увязку темы прав человека в КНДР с вопросами безопасности он назвал искусственной. Поэтому члены Совбеза из стран Запада пытаются продвигать свою корыстную политизированную повестку.

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«О подготовке провокации свидетельствует то, что Албания, США и Япония распространили среди членов Совета заготовку — концептуальную записку, призванную сфокусировать дискуссию на обсуждении ситуации с правами человека в КНДР», — пояснил зампостпреда.

По словам Полянского, все попытки внедрить не входящие в работу СБ ООН задачи «приводят к политизации дискуссии и подрыву авторитета совета в целом».

Китай также осудил рассмотрение ситуации с правами человека в Северной Корее на площадке Совета Безопасности ООН.