Власть 12 сентября 2023, 12:30 Шойгу примет участие в переговорах Путина и Ким Чен Ына Песков заявил об участии Шойгу в переговорах Путина и Ким Чен Ына РИА «Новости»

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Министр обороны России Сергей Шойгу примет участие в переговорах президента Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. С таким заявлением выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

«Да, будет», — коротко сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос об участии Шойгу во встрече Путина и Ким Чен Ына.

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Он обратил внимание, что отдельной встречи министров обороны России и Северной Кореи не предполагается.

Ранее Песков подтвердил данные о том, что переговоры российского президента и лидера КНДР пройдут на Дальнем Востоке. Точное место он не назвал.

По информации РИА «Новости», 12 сентября около 05.15 по московскому времени бронированный поезд с зелеными вагонами и желтой полосой переехал мост через Раздольную и проследовал на север.

Аналогичные вагоны были на фото северокорейского агентства ЦТАК с церемонии отъезда Ким Чен Ына из Пхеньяна.

«Интерфакс» со ссылкой на Пескова утром 12 сентября сообщил, что лидер КНДР уже прибыл в Россию.