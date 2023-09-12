Общество 12 сентября 2023, 08:42 Прибытие Ким Чен Ына в Россию подтвердили в Кремле Песков подтвердил прибытие Ким Чен Ына в Россию РИА «Новости»

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Лидер КНДР Ким Чен Ын уже прибыл в Россию. Об этом «Интерфаксу» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Подтверждаю. Это действительно так», — сказал представитель Кремля.

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Ранее представитель Кремля заявлял, что встреча президента России Владимира Путина и лидера КНДР пройдет на Дальнем Востоке. Главной темой станут двусторонние отношения.

Место переговоров пока не раскрывается. Песков отметил, что в ходе встречи произойдет общение двух делегаций, которые возглавляют лидеры стран. Кроме того, состоится официальный обед.

«Каких-то пресс-конференций не запланировано», — добавил Песков.