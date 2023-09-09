Власть 09 сентября 2023, 02:01 Путин поздравил Ким Чен Ына с 75-й годовщиной основания КНДР РИА «Новости»

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Российский президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму лидеру КНДР Ким Чен Ыну в связи с 75-летней годовщины основания республики. Об этом сообщило северокорейское радио «Голос Кореи».

В поздравлении глава РФ отметил, что отношения между Россий и Северной Кореей строятся на основе принципов дружбы, добрососедства и взаимного уважения.

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«Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь планомерно наращивать двусторонние связи на всех направлениях. Это в полной мере отвечает интересам наших народов», — сказал Путин.

Отмечается, что он также пожелал Ким Чен Ыну крепкого здоровья и успехов, а всем жителям республики — мира и благополучия.

Ранее газета The New York Times сообщила, что глава КНДР планирует посетить Россию и встретиться с президентом Владимиром Путиным. Предположительно, встреча состоится во время Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке 10–13 сентября.