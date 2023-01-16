Мир 16 января 2023, 18:13 Путин и Эрдоган отметили практическую значимость Астанинского процесса урегулирования в САР Путин и Эрдоган обсудили значимость процесса урегулирования в САР в «астанинском формате» РИА «Новости»

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Совместная работа России, Турции и Ирана в рамках Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию показала свою практическую значимость. К такому выводу пришли президент РФ Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонной беседы, сообщила пресс-служба Кремля.

Искать пути урегулирования в Сирии подтолкнула гражданская война, которая началась в этой стране в 2011 году. Первые переговоры в рамках Астанинского процесса урегулирования стартовали в конце января 2017 года. Формат предложил президент России. На протяжении нескольких лет он показывал свою эффективность.

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В рамках беседы 16 января Путин и Эрдоган затронули и вопросы нормализации отношений Турции и Сирии, в том числе упомянули и запуск консультаций с участием турецких, сирийских и российских представителей.

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В начале января Bloomberg сообщил о том, что власти Турции готовы к тому, чтобы признать Башара Асада легитимным президентом Сирии и начать процесс восстановления дипломатических отношений с Сирийской Арабской Республикой. Стороны разорвали их в 2012 году.