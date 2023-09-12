Мир 12 сентября 2023, 00:29 Ким Чен Ын выехал из Пхеньяна на спецпоезде в Россию Ким Чен Ын отправился на поезде в Россию на переговоры с Путиным РИА «Новости»

Читать 360tv в

Глава КНДР Ким Чен Ын отбыл из Пхеньяна на спецпоезде и направился в Россию. Об этом сообщило северокорейское радио «Голос Кореи».

По информации журналистов, Ким Чен Ына в ходе поездки сопровождают высокопоставленные партийные, правительственные и военные деятели КНДР.

Реклама

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетит Россию в ближайшие дни, сообщили в пресс-службе Кремля.

Как уточнил южнокорейский телеканал YTN со ссылкой на высокопоставленный источник, Ким Чен Ын практически пересек границу с Россией. Встреча с лидером страны Владимиров Путиным запланирована на 13 сентября вне рамок ВЭФ.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал КНДР важным соседом России. По его словам, Северная Корея и РФ смогли достичь добрых отношений на всех уровнях.

Ранее Владимир Путин поздравил Ким Чен Ына с 75-летием Корейской Народно-Демократической Республики. Российский лидер напомнил, что сотрудничество двух стран строится на принципах добрососедства и уважения.