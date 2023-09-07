07 сентября 2023, 21:23
Поддержку СВО и осуждение США Северной Кореей высоко оценили в России
Замглавы МИД Богданов: Россия благодарна КНДР за осуждение США
Россия ценит поддержку спецоперации и осуждение Соединенных Штатов со стороны Северной Кореи, заявил замглавы МИД Михаил Богданов. Его слова привел ТАСС.
Заместитель министра 7 сентября выступил на торжественном приеме в посольстве КНДР по случаю 75-й годовщины со дня основания республики. Он заявил, что общее стремление России и Северной Кореи к развитию сотрудничества остается неизменным.
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«Президент России Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын уделяют большое личное внимание укреплению наших двусторонних связей», — подчеркнул Богданов.
Замглавы МИД выразил благодарность КНДР за осуждение главных разжигателей украинского конфликта — США и коллективного Запада.
«Мы высоко ценим твердую поддержку Пхеньяном осуществляемой Россией специальной военной операции», — заключил Богданов.
Соединенные Штаты в очередной раз продемонстрировали беспардонный подход к использованию своего кресла председателя в Совбезе ООН, созвав заседание по испытаниям в КНДР, заявил ранее постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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