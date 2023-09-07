Мир 07 сентября 2023, 21:23 Поддержку СВО и осуждение США Северной Кореей высоко оценили в России Замглавы МИД Богданов: Россия благодарна КНДР за осуждение США unsplash.com

Читать 360tv в

Россия ценит поддержку спецоперации и осуждение Соединенных Штатов со стороны Северной Кореи, заявил замглавы МИД Михаил Богданов. Его слова привел ТАСС.

Заместитель министра 7 сентября выступил на торжественном приеме в посольстве КНДР по случаю 75-й годовщины со дня основания республики. Он заявил, что общее стремление России и Северной Кореи к развитию сотрудничества остается неизменным.

Реклама

«Президент России Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын уделяют большое личное внимание укреплению наших двусторонних связей», — подчеркнул Богданов.

Замглавы МИД выразил благодарность КНДР за осуждение главных разжигателей украинского конфликта — США и коллективного Запада.

«Мы высоко ценим твердую поддержку Пхеньяном осуществляемой Россией специальной военной операции», — заключил Богданов.

Соединенные Штаты в очередной раз продемонстрировали беспардонный подход к использованию своего кресла председателя в Совбезе ООН, созвав заседание по испытаниям в КНДР, заявил ранее постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя.