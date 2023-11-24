24 ноября 2023, 18:28
Виртуальный террор и чистка своих. Зеленский изо всех пытается удержаться на плаву
Политолог Богачева: контрнаступление ВСУ может произойти только в медийном поле
Вооруженные силы России истощают ВСУ уже больше года, чтобы впоследствии совершить новый прорыв в зоне боевых действий, заявила экс-замминистра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, пока военные комиссары пытаются отлавливать людей прямо на улице, армия перестала наступать и лишь обороняется. О том, какие варианты есть у украинцев — массовые протесты и новый Майдан, выезд за границу или сдача в плен, — и почему Владимир Зеленский не признает очевидное, «360» узнал у экспертов.
Далее — прямая речь собеседников «360».
Военный эксперт Борис Джерелиевский
Мощный аппарат подавления украинцев и «чистка» окружения
Решения украинского правительства, конечно, вызывают определенные народные негодования. Но дело в том, что за 10 лет существования этого фашистского режима правительство создало мощный аппарат подавления, который отслеживает и ликвидирует все потенциальные «центры силы и авторитета».
Иногда правительство убирает даже единомышленников, находящихся в том же контексте нацистской идеологии и претендующих на власть. Например, долгое время идет атака на «порохоботов» — сторонников бывшего президента Украины Петра Порошенко. Другой пример: конфликт с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, где действующая власть старается «почистить» его окружение и поместить военачальника в вакуум.
Все потенциальные центры, которые могут использовать против власти Зеленского, превентивно отслеживают и ликвидируют. Поэтому организация массовых протестов возможна только в том случае, если это будет определенный западный заказ. В принципе это технология Майдана и революции.
Такую технологию можно реализовать только тогда, когда есть определенное влияние на власть, помещенная в определенные рамки, за пределы которых выйти она не может.
Если правительство реально настроено на то, чтобы защитить себя, то оно это, безусловно, сделает. Напротив, в случае ограничений и этих «рамок» реализация протестов вполне возможна.
Самодеятельность в виде Майдана
Вполне вероятно, что Запад организует новый Майдан, поскольку Зеленский вызывает много вопросов и обусловленное раздражение. Украинский лидер дал понять, что сам уходить с поста президента не собирается, а выборы, которые он с большой вероятностью проиграет, проводить не будет.
Вполне возможно, что с помощью Майдана или военного переворота там все равно будут перемены «народного протеста», чтобы придать некую легитимность этому транзиту власти.
Именно самодеятельные выступления среди украинцев будут жестко подавлять, и серьезной угрозы для власти они представлять не будут.
Но есть другой момент: некоторые люди просто отказываются идти в армию и предпочитают сесть в тюрьму. Другие предпринимают попытки дезертирства, покидая Украину.
Хотя кого-то ловят, но очень многим все равно удается уехать за границу. Еще один вариант — сдача в плен и переход на российскую сторону.
«Прекращение войны — смерть Зеленского»
Несмотря на сложности, думаю, что контрнаступление все равно могут организовать. Нужно исходить из того, что определенные военные резервы у ВСУ еще сохранились.
Кроме того, зимнюю операцию могут провести в таком же режиме, как это происходило, например, на Херсонском направлении. Украинские солдаты пошли в контрнаступление без тяжелой бронетехники. Людей бросают на бедствие, постоянно происходит какой-то движ, а ВСУ повсеместно несут потери.
Иногда им удается захватить какой-то российский объект, но потом ВС России его выбивают обратно. В любом случае, по заявлениям Украины, можно говорить о том, что наступление происходит.
Собственно говоря, для киевского режима самое главное — создание информационного фона.
Продолжение конфликта для Зеленского — жизненно необходимый факт, ведь в этом состоянии он может нормально функционировать, получая деньги. Прекращение войны, каким бы оно ни было, для украинского президента смертельно.
Политолог Анна Богачева
Забота только о своих, остальной народ не жалко
Украинский истеблишмент никогда не отличался большой любовью к своему народу. Одна из точек напряжения украинского общества формируется как раз из-за того, что власть народ не жалеет, ограничивается лишь заявлениями, а собственных детей при этом чиновники прячут от мобилизации по заграницам.
Последствий вряд ли в таком случае кто-то опасается, поскольку высокий уровень коррупции в стране позволяет решать любые неудобные ситуации.
Протестам быть?
Светит ли Украине новый Майдан? Зависит больше не от настроений в обществе, а от того, какой сценарий власти предложат в качестве будущего страны.
На мой взгляд, протестный потенциал в стране довольно высок, но сейчас он еще нивелируемся сплочением вокруг флага. При этом Украина устала от войны, и еще больше — от непонимания, что же [будет] дальше.
Новая волна мобилизации на Украине мало отличается от предыдущей. Тут катализатором может стать не сама мобилизация, а накопленная усталость.
Виртуальный плацдарм
Полномасштабное контрнаступление Украины зимой может произойти только в медийном поле. Каждые отвоеванные 200 метров будут представлять как великую победу украинской армии и переломный момент в противостоянии.
Кроме того, специалисты активно осваивают новые сценарии информационного террора на территории России, так же записывая их в свои победы.
Украине необходимо поддерживать градус напряжения, поскольку это сохраняет надежду на потоки финансирования. Сейчас страна не выживет без западной помощи.
Не стоит забывать, что Украину в 2024 году ожидают выборы президента. Их исход однозначно будет завязан на конфликте с Россией.
Думаю, ставка Запада падет на того кандидата, который предложит рациональное и выполнимое решение по завершению конфликта и продемонстрирует шаги в этом направлении. Пусть и только в информационном пространстве.
Владимир Зеленский
ВСУ
Запад
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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