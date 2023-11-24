Вооруженные силы России истощают ВСУ уже больше года, чтобы впоследствии совершить новый прорыв в зоне боевых действий, заявила экс-замминистра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, пока военные комиссары пытаются отлавливать людей прямо на улице, армия перестала наступать и лишь обороняется. О том, какие варианты есть у украинцев — массовые протесты и новый Майдан, выезд за границу или сдача в плен, — и почему Владимир Зеленский не признает очевидное, «360» узнал у экспертов.

Далее — прямая речь собеседников «360».

1

Военный эксперт Борис Джерелиевский

Мощный аппарат подавления украинцев и «чистка» окружения

Решения украинского правительства, конечно, вызывают определенные народные негодования. Но дело в том, что за 10 лет существования этого фашистского режима правительство создало мощный аппарат подавления, который отслеживает и ликвидирует все потенциальные «центры силы и авторитета».

Иногда правительство убирает даже единомышленников, находящихся в том же контексте нацистской идеологии и претендующих на власть. Например, долгое время идет атака на «порохоботов» — сторонников бывшего президента Украины Петра Порошенко. Другой пример: конфликт с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, где действующая власть старается «почистить» его окружение и поместить военачальника в вакуум.

Президент Украины Владимир Зеленский с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, 2022 год / Global Look Press Бывший президент Украины Петр Порошенко / РИА «Новости» Президент Украины Владимир Зеленский с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, 2022 год / Global Look Press Бывший президент Украины Петр Порошенко / РИА «Новости»

Все потенциальные центры, которые могут использовать против власти Зеленского, превентивно отслеживают и ликвидируют. Поэтому организация массовых протестов возможна только в том случае, если это будет определенный западный заказ. В принципе это технология Майдана и революции.

Такую технологию можно реализовать только тогда, когда есть определенное влияние на власть, помещенная в определенные рамки, за пределы которых выйти она не может.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: IMAGO / Chris Emil Janssen / Global Look Press

Если правительство реально настроено на то, чтобы защитить себя, то оно это, безусловно, сделает. Напротив, в случае ограничений и этих «рамок» реализация протестов вполне возможна.

Самодеятельность в виде Майдана

Вполне вероятно, что Запад организует новый Майдан, поскольку Зеленский вызывает много вопросов и обусловленное раздражение. Украинский лидер дал понять, что сам уходить с поста президента не собирается, а выборы, которые он с большой вероятностью проиграет, проводить не будет.

Вполне возможно, что с помощью Майдана или военного переворота там все равно будут перемены «народного протеста», чтобы придать некую легитимность этому транзиту власти.

Именно самодеятельные выступления среди украинцев будут жестко подавлять, и серьезной угрозы для власти они представлять не будут.

Горящие автомобильные покрышки, которые подожгли активисты Майдана, протестующие против разбора баррикад и палаточного лагеря на площади Независимости, 2014 год / РИА «Новости»

Но есть другой момент: некоторые люди просто отказываются идти в армию и предпочитают сесть в тюрьму. Другие предпринимают попытки дезертирства, покидая Украину.

Хотя кого-то ловят, но очень многим все равно удается уехать за границу. Еще один вариант — сдача в плен и переход на российскую сторону.

«Прекращение войны — смерть Зеленского»

Несмотря на сложности, думаю, что контрнаступление все равно могут организовать. Нужно исходить из того, что определенные военные резервы у ВСУ еще сохранились.

Кроме того, зимнюю операцию могут провести в таком же режиме, как это происходило, например, на Херсонском направлении. Украинские солдаты пошли в контрнаступление без тяжелой бронетехники. Людей бросают на бедствие, постоянно происходит какой-то движ, а ВСУ повсеместно несут потери.

Иногда им удается захватить какой-то российский объект, но потом ВС России его выбивают обратно. В любом случае, по заявлениям Украины, можно говорить о том, что наступление происходит.

Собственно говоря, для киевского режима самое главное — создание информационного фона.

Продолжение конфликта для Зеленского — жизненно необходимый факт, ведь в этом состоянии он может нормально функционировать, получая деньги. Прекращение войны, каким бы оно ни было, для украинского президента смертельно.