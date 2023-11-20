Важное 20 ноября 2023, 16:15 Белый дом потребовал ужесточить мобилизацию на Украине СВР: США ориентировали Украину на максимальную активизацию мобилизации Unsplash

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Американские власти потребовали от Украины усиления мобилизационных мероприятий для восполнения потерь ВСУ в зоне конфликта. Об этом сообщила пресс-служба бюро СВР.

«Есть достоверная информация, что США ориентировали Украину на максимальную активизацию проведения мобилизационных мероприятий для пополнения потерь частей ВСУ, которые они понесли в ходе проваленного контрнаступления», — указали в ведомстве.

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В СВР добавили, что западные страны потребовали от офиса Владимира Зеленского показать невозможность победы России, не принимая во внимание вероятные людские потери.

«Британские и американские кураторы посоветовали Украине установить планку призывного возраста с 17 до 70 лет, а также провести дополнительную мобилизацию среди женщин. По оценкам Запада, в составе ВСУ их уже свыше 40 тысяч. Похоже, киевский режим во имя западных интересов готов продолжать борьбу до последнего украинца», — отметили в службе.

Ранее стало известно, что после начала мобилизации с Украины сбежали более 20 тысяч мужчин.