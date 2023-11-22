Мир 22 ноября 2023, 16:54 США захотели переложить на ЕС траты на содержание Зеленского Захарова: США переложат на Евросоюз затраты на содержание Украины РИА «Новости»

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Соединенные Штаты намерены переложить «затраты на содержание Владимира Зеленского» на европейские страны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«В складывающихся обстоятельствах США пытаются переложить затраты на содержание Зеленского на своих европейских сателлитов», — указала дипломат.

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По ее словам, на этом фоне неслучайным стало решение немецких властей удвоить в 2024 году размер военной помощи Украине. Теперь страна передаст киевскому режиму восемь миллионов евро вместо четырех.

Захарова обратила внимание на то, что власти США сильно устали от «аппетита» украинского руководства, которое, несмотря на многомиллиардную помощь Запада, так и не смогло выполнить задачи летнего контрнаступления.

Ранее официальный представитель МИД указала, что неожиданные визиты американских политиков в Киев связаны с желанием США «поумерить аппетиты» Зеленского и потребовать от него отчета о расходовании западных средств.