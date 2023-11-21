Мир 21 ноября 2023, 12:31 Кремль признал Евромайдан переворотом, который спонсировали из-за рубежа Песков назвал Евромайдан силовым переворотом, спонсировавшимся из-за рубежа РИА «Новости»

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Украинский Евромайдан оказался силовым переворотом, который спонсировали зарубежные структуры. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости».

«Мы называем это Майдан, на самом деле, <…> это был силовой переворот, который спонсировался из-за рубежа», — указал представитель Кремля.

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Песков отметил, что факт финансирования тех событий на Украине прямо и косвенно признали представители зарубежных стран. Поэтому данные сведения не являются тайной.

«Для нас главное — достигнуть своих целей, для этого продолжается специальная военная операция», — констатировал пресс-секретарь президента.

Десять лет назад на майдане в Киеве начались протесты, которые привели к свержению действующей власти. Причиной волнений стала приостановка подписания руководством республики соглашения с ЕС об ассоциации.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров отмечал, что главной целью Евромайдана для США было ослабление России. При этом организаторов переворота совершенно не волновала судьба самой республики и ее жителей.