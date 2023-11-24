Мир 24 ноября 2023, 10:53 ВСУ на грани катастрофы. Дезертирство и сдача в плен только набирают обороты Полковник Макгрегор: массовое дезертирство толкнуло ВСУ на грань катастрофы РИА «Новости»

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Массовое дезертирство поставило ВСУ на грань катастрофы, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Stephen Gardner. Своей оценкой положения в рядах украинской армии он поделился в эфире YouTube-канала Stephen Gardner.

Макгрегор отметил, что речь идет не просто о том, что большое количество украинских военных самовольно покидают поле боя. Есть и много командиров, которые сдают в плен небольшие подразделения, а все потому, что у них просто нет возможностей для эвакуации раненых.

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Конфликт Украина уже проиграла, подчеркнул полковник. Что же остается президенту республики Владимиру Зеленскому? По мнению Макгрегора, только бежать, а для побега у политика есть несколько маршрутов.

«Зеленский разозлил миллионы украинцев, он повел их по пути к настоящей катастрофе. Обычно это плохо заканчивается для лидера», — заключил экс-советник главы Пентагона.