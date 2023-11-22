Мир 22 ноября 2023, 10:51 «Это нехороший сигнал». Зеленский признал слабые результаты контрнаступления ВСУ Зеленский назвал нехорошим сигналом отсутствие продвижения ВСУ Keystone Press Agency / Global Look Press

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ВСУ демонстрируют недостаточные результаты в контрнаступлении, признал президент Украины Владимир Зеленский в комментарии журналисту телеканала Fox News. Также политик указал на то, что военнослужащим страны «трудно оставаться сильными», сообщил ТАСС.

В ответ на вопрос, не является ли отсутствие продвижения ВСУ плохим сигналом и признаком, что контрнаступление пошло не по плану, президент Украины отметил, что, когда власти страны говорят «о результатах на поле боя», требуется больше достижений.

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«Это нехороший сигнал. Это правда. Но оставаться сильными трудно для нас», — подчеркнул Зеленский, добавив, что ВСУ нужно «больше успешных результатов».

Тут же политик в очередной раз отметил, что конфликт — это не кино, поэтому ждать волшебства каждый день не имеет смысла.

Ранее относительно волшебства, которое не произойдет, высказался глава Минобороны США Ллойд Остин. По его словам, у Штатов нет такого оружия, которое станет для Вооруженных сил Украины волшебной палочкой.