Мир 20 ноября 2023, 20:01 Зеленский забеспокоился из-за возможного поражения на выборах Guardian: Зеленского обеспокоил вероятный проигрыш на президентских выборах Keystone Press Agency / Global Look Press

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Президент Украины Владимир Зеленский заволновался из-за вероятного поражения на будущих выборах главы государства. Об этом сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на источник.

«Президент остро обеспокоен „феноменом Черчилля“», — указало издание.

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Явление назвали в честь бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, возглавлявшего правительство страны в годы Второй мировой войны. Несмотря на ее итоги, Черчилль не смог обеспечить победу Консервативной партии на последующих выборах.

Хотя Зеленский назвал неуместными выборы на Украине будущей весной, у него возникли опасения насчет политического единства страны во время конфликта.

На Украине заговорили о разногласиях между президентом и главкомом ВСУ Валерием Залужным, отметили «Известия». По данным The Guardian, некоторые украинские политики уже предложили вернуться к вопросам компетентности Зеленского после завершения конфликта.

Советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин ранее объяснил, почему президент Украины не хочет проводить выборы. По словам Гагина, для Зеленского это вопрос жизни и смерти.