Эксклюзив 21 ноября 2023, 14:20 Слабый комик против генерала. Зеленский публично упрекнул Залужного Публицист Корнилов: Зеленский бредит, говоря о пережитых попытках покушения Global Look Press

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время боевых действий генералы не могут заниматься политикой, поскольку это не ведет к единству нации, и «при всем уважении к генералу Залужному и ко всем командирам, которые находятся на поле боя», есть понимание иерархии. О том, как генералы не раз становились главами государств, публицист Владимир Корнилов рассказал в колонке для «360».

Далее — прямая речь.

Зеленский сказал, что офицерам и генералам не стоит лезть в политику. В связи с этим у меня возникает закономерный вопрос: он уверен, что офицерам в политику нельзя, а комикам можно?

Мы знаем немало успешных примеров, когда генералы становились президентами. Вряд ли они менее подготовлены, чем какой-нибудь недоучившийся выпускник КВН и студент Криворожского вуза. У Зеленского не возникло ни единого вопроса о том, как глупо он звучит, заявляя подобное.

Global Look Press

Главком ВСУ Валерий Залужный пользуется прямой поддержкой Пентагона. Думаю, что глава американского ведомства Ллойд Остин неслучайно приехал в Киев в момент сильнейшего напряжения отношений между Зеленским и Залужным.

Конечно же, кадрами в Министерстве обороны Украины занимаются американцы.

Зеленский говорил, что готовится его свержение под названием «Майдан-3». В России прямо кто-то спит и видит, что его, бедного Зеленского, кто-то убил-застрелил-взорвал. Если бы Россия хотела, то у нее было бы много возможностей для этого. Но нас устраивает этот слабый лидер-комик. За Зеленским может прийти кто-то более серьезный. Зачем нам было пять-шесть раз на него покушения организовывать, как бредится ему самому?

На Украине ситуация сейчас такая, что народ не выйдет на майдан попить кофе, как это было 10 лет назад. Сейчас будут стрелять на поражение, вообще никого не спрашивая.

Но гораздо более приемлемый для Украины сценарий на сегодня — военный переворот. Зеленский знает, что среди украинского офицерского состава есть и такие разговоры.

Global Look Press

Сегодня Зеленский старается любыми способами пристегнуться к израильской тематике. Он сам неоднократно говорил в интервью, что Израиль отвлек внимание от Украины.

Когда только начался конфликт на Ближнем Востоке, Зеленский сразу выразил желание поехать туда и присоседиться, покрутиться под софитами, чтобы вспомнили и о нем. Но Израиль пока не созрел для подобного пиар-сопровождения украинского президента.

Украина и дальше будет пытаться вбить клин между Израилем и Россией, Западом и Россией. Это однозначно. Они будут гнуть свою линию о том, что Москва поддерживает террор и сеет его по всему миру.

Соответственно, они будут пытаться пристегнуть Россию к ХАМАС, независимо от того, есть ли какие-то этому доказательства или нет.