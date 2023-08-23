Мир 23 августа 2023, 00:04 «Жить в кайф». Мобилизация на Украине не затронула детей чиновников и бизнесменов Политолог Дудчак: украинцы могут спастись, сдавшись в плен ВС России Freepik

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Главная смысловая константа Украины последнего времени — «справедливая» мобилизация. В украинском обществе нарастает недовольство — за полтора года боевых действий на линию соприкосновения не отправили ни одного чиновника, депутата или представителя политических и бизнес-элит. Дети из «высшего общества» прожигают жизнь в барах, на европейских курортах и с экранов призывают «жить в кайф». В то время, как жены, матери и сестры простых украинцев не могут похоронить своих родных, которые числятся пропавшими без вести.

Патриотизм не для всех

Мобилизация на Украине стала головной болью властей. В стране остается все меньше людей призывного возраста, все больше — нужда в «мясе» на линии боевого соприкосновения. Простых граждан хватают на улицах и отправляют на убой. Но эта участь постигла не всех, на Украине существует группа молодых людей, которым не грозит служба в армии и участие в боевых действиях. Это дети чиновников, депутатов, силовиков и бизнесменов. Они не скрываются и продолжают «тусить», свободно передвигаясь по стране и Европе.

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На Украине им дали название — «батальон Монако», что красноречиво говорит о том, какой образ жизни ведут эти бравые молодые люди, которые проявляют ярый патриотизм на словах подальше от стрельбы. Они разъезжают на дорогих автомобилях и роскошно живут в Киеве или Одессе, не скрываясь от военкомов — у них за плечами «крыша» в виде пап и мам во власти.

По данным информационно-аналитической группы AUTO-Consulting, в 2023 году украинцы купили в 2,3 раза больше автомобилей премиум-класса и потратили на них 425 миллионов долларов. В стране, где объявлено военное положение и чей президент постоянно клянчит деньги на все. С учетом того, что США выделили Украине свыше 43,7 миллиарда долларов, не установив контроля над целевым использованием средств, становится понятно, откуда у «золотой молодежи» автомобили премиум-сегмента.

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Как издевка над оплакивающими сыновей матерями звучат слова внучки секретаря СНБО Украины Алексея Данилова Маши, которая с экранов ТЦ Gulliver призывает украинцев «жить в кайф». Молодое дарование выпустило клип стоимостью один миллион гривен, спонсором выступил любящий дедушка, сообщило издание «Аргументы и факты». Девушка не только поет о жизни в кайф, но и живет на широкую ногу. Сын Данилова призывного возраста проживает в Америке, и «вписываться» за неньку не стремится.

Экс-депутат Верховной Рады Илья Кива в Telegram-канале напомнил, что соотечественники Маши Даниловой сейчас участвуют в боевых действиях, и погибают там.

«Завидуйте и дохните, <…>, ваше место — точно не на экранах торговых центров, ваше место и место ваших детей — на кладбищах», — написал Кива.

Отдыхающие в Испании украинцы во всеуслышание заявили, что не собираются участвовать в боевых действиях. Ролик мгновенно разлетелся по соцсетям и Telegram-каналам. Мужчины задали логичный вопрос, почему они должны умирать за Украину, тогда как дети чиновников и депутатов весело проводят время и не планируют брать в руки оружие.

«Я не рожден умирать. <…> Давайте, держитесь там», — заявил герой ролика и нырнул в море.

Министрам там не место?

Не только простые украинцы «не страдают» патриотизмом. Руководство силовых структур режима президента Владимира Зеленского перенесло свои штаб-квартиры в киевские гостиницы, их работа превратилась в «бесконечный праздник», отметил Кива.

«Главнокомандующий [ВСУ Валерий] Залужный давно перебрался со своим штабом в гостиницу „Русь“ в центре Киева с удобной подземной парковкой, рестораном и комфортными номерами, куда на ночь приглашаются дешевые <…> из стриптиз клуба на нулевом этаже гостиницы», — написал в Telegram-канале бывший народный избранник.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выкладывает в соцсети фотографии с «подругой», пока на передовой умирают солдаты ВСУ. Бывший депутат Рады остро реагирует на «украинский патриотизм» по-киевски. Он считает несправедливым, что пока простые украинцы пачками гибнут на линии соприкосновения, команда Зеленского «в кайфе и на чиле балдеет».

Примечательно, что во время трансляции ролика внучки секретаря СНБО в Киеве проходила акция родственников без вести пропавших военнослужащих ВСУ. Матери и жены добивались от властей хоть какой-то информации о близких.

РИА «Новости»

Увильнуть от призыва или сдаться

В интернете полно информации о том, как отдыхают дети чиновников, депутатов, силовиков и бизнесменов, но нигде нет данных об участии вышеперечисленных в боевых действиях. В Сети предложили организовать флешмоб среди военнослужащих «Найди ребенка депутата рядом».

Как долго украинское общество будет терпеть этот произвол, и что нужно, чтобы вскрылся этот нарыв, политолог и экономист Александр Дудчак рассказал «360». Эксперт считает, что украинцам придется терпеть до окончания боевых действий, потому что сопротивление по одиночке невозможно.

«Для того, чтобы можно было сопротивляться, необходимы соответствующие структуры, объединения, чтобы люди могли координировать свои действия», — пояснил политолог.

Попытки зарождения очагов сопротивления очень успешно профилактируются украинскими спецслужбами и опытными наставниками из ЦРУ и MI6, отметил Дудчак. Поэтому не приходится надеяться на какое-то массовое сопротивление, шансов нет.

«Бунт каждого украинца максимально возможно — это просто увильнуть от призыва, уехать за рубеж. <…> Еще второй вариант. Если не удалось увернуться, то просто сдаваться», — заявил Дудчак.

Украинский политолог отметил, что именно это сейчас и происходит на линии соприкосновения — наблюдается устойчивая тенденция сдачи в плен солдат ВСУ. Военнослужащие Украины отказываются от боевых действий уже после того, как попадают на передовую, тем самым сохраняя себе жизнь.